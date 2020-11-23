24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru - Son Dakika

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, öğretmenlerin insanı en ideal şekilde eğiterek, geleceği inşa etmek gibi son derece kutsal bir görevi yerine getirdiklerini belirtti.

Öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yapan Balta, "Milletimizin her bir ferdinin, kendisi ve çocukları için öğretmenlerimize şükran borcu vardır. İlk emri 'oku' olan bir medeniyetin mensupları olarak bizim için, öğrenmenin ve dolayısıyla öğretmenlerin ayrı bir yeri, ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bizler 'beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi' emreden, kalemin kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensupları olarak, tarih boyunca olduğu gibi bugün de öğretmenlerimize büyük değer veriyoruz." ifadesini kullandı.

Balta, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmesinde öğretmenlerin emeklerinin çok önemli payı olacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Donanımlı nesillerin ilk mimarı, ilk şekli vereni değerli öğretmenlerimiz saygı ve sevginin en büyüğünü hak etmektedirler. Öğretmenlerimiz, hepimizin gönlünde müstesna bir yer tutmaktadır. Milletçe öğretmenlerimize şükran ve minnet borçluyuz. Bu anlayışla son 18 yıldır bir taraftan eğitimde yılların ihmallerini telafi etmeye, eğitimi yaygınlaştırmaya, kalitesini artırmaya çaba harcarken, öğretmenlerimizin çalışma şartlarını iyileştirmeye de gayret ettik. Öğretmenlik mesleğinin itibarını yükseltme, öğretmenlerimizi maddi ve manevi olarak toplumumuzda hak ettikleri saygın konuma taşıma noktasında da büyük gayret sarf ediyoruz."

Ülkenin en ücra yerlerinde türlü zorluklara rağmen fedakarca görev yapan öğretmenleri desteklemeye, onların çalışma şartlarını daha da iyileştirmeye devam edeceklerini belirten Balta, şunları kaydetti:

"Herkesin malumu pandemi sürecinden geçmekteyiz. Öğrencilerimiz yüz yüze eğitimle öğretmenlerine kavuşmuşlardı. Ancak artık vaka sayılıları nedeniyle dönem sonuna kadar uzaktan eğitime geçildi. Bu süreçte öğretmenlerimiz büyük özveriyle çalışmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığımızın uzaktan eğitim programları eşliğinde öğretmenlerimiz öğrencileriyle buluşarak eğitim vermeye devam ediyorlar. Bu şartlarda eğitim ve öğretim süreçlerinde daha fazla efor ve çaba sarf eden, derslerde interaktif bir ortam yaratmaya çalışarak çocuklarımızın ilgisini yüksek tutmaya çalışan öğretmenlerimize ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Bu düşüncelerle Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan öğretmenlerimize ve emekli öğretmenlerimize saygılarımı ifade ediyor, şehit öğretmenleri de rahmetle anıyorum. Tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum."