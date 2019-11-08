Son Dakika Haberleri: 24 yıllık karaciğer hastası, nakille sağlığına kavuştu
Son Dakika Sağlık 24 yıllık karaciğer hastası, nakille sağlığına kavuştu

24 yıllık karaciğer hastası, nakille sağlığına kavuştu

7 saat önce

ADANA'da Mahmut Başhan (60), Hatay'da beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki gencin bağışlanan karaciğeri ile sağlığına kavuştu.

24 yıllık karaciğer hastası, nakille sağlığına kavuştu, System.String[]

ADANA'da Mahmut Başhan (60), Hatay'da beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki gencin bağışlanan karaciğeri ile sağlığına kavuştu.

Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle 1995 yılından bu yana tedavi gören Mahmut Başhan'ın son 5 yıldır ise karaciğerinde tümör olduğu saptandı. Tedavisi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Organ Nakil Kliniği'nde süren apartman görevlisi, 5 çocuk babası Başhan'ın 1 yıl önce karaciğer nakli olmasına karar verildi. Sağlık Bakanlığı'na nakil başvurusunda bulunan ve sıraya alınan Başhan'a, Hatay'ın Antakya ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi organlarını bağışlayan bir gencin karaciğeri verildi. Doç. Dr. Tolga Akçam, Doç. Dr. Abdullah Ülkü ve Doktor Öğretim Üyesi Gökhan Sarıtaş tarafından ameliyata alınan Başhan'a karaciğer nakli gerçekleştirildi. Tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Tolga Akçam, Başhan'ın karaciğer nakliyle birlikte sağlığına kavuştuğunu belirtirken, taburcu aşamasına geldiğini kaydetti. Organ Bağışı Haftası'nda bu operasyonu gerçekleştirmenin de ayrıca önemi olduğunu vurgulayan Akçam, bağış konusunda daha fazla duyarlı olunmasını istedi.

MUTLULUĞUNU EŞİYLE PAYLAŞTI

Bağışlanan karaciğer ile sağlığına kavuşan Mahmut Başhan, mutluluğunu eşi ve doktorlarıyla paylaştı. Duygularını dile getiren Başhan, "Doktorlarım karaciğer nakli olmam gerektiğini söylediklerinde pek ümidim yoktu. Ancak bağış olup da sıradaki hasta olduğumu öğrendiğimde yaşama dair yeniden içimde umut oldu. Şimdi nakil oldum ve taburcu aşamasındayım. Çok teşekkür ediyorum. Herkesi organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.


Hatay, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:48 Kaynak: DHA
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