25 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Snooker Dünya Şampiyonası

01:00 Triatlon

02:30 Porsche Supercup

03:00 Bisiklet: Alpler Turu

04:00 Snooker Dünya Şampiyonası

06:00 Bisiklet: La Fleche Wallonne

07:00 Bisiklet: Alpler Turu

08:00 Bisiklet: La Fleche Wallonne

09:30 Snooker Dünya Şampiyonası

11:00 Bisiklet: La Fleche Wallonne

12:00 Bisiklet: La Fleche Wallonne

12:35 Bisiklet: Liege-bastogne-liege

13:45 Bisiklet: La Fleche Wallonne

14:30 Bisiklet: Liege-bastogne-liege

18:00 Snooker Dünya Şampiyonası

19:30 Porsche Supercup

20:00 Bisiklet: Liege-bastogne-liege

20:40 Haberler

20:45 Snooker Dünya Şampiyonası