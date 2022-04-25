Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Snooker Dünya Şampiyonası
01:00 Triatlon
02:30 Porsche Supercup
03:00 Bisiklet: Alpler Turu
04:00 Snooker Dünya Şampiyonası
06:00 Bisiklet: La Fleche Wallonne
07:00 Bisiklet: Alpler Turu
08:00 Bisiklet: La Fleche Wallonne
09:30 Snooker Dünya Şampiyonası
11:00 Bisiklet: La Fleche Wallonne
12:00 Bisiklet: La Fleche Wallonne
12:35 Bisiklet: Liege-bastogne-liege
13:45 Bisiklet: La Fleche Wallonne
14:30 Bisiklet: Liege-bastogne-liege
18:00 Snooker Dünya Şampiyonası
19:30 Porsche Supercup
20:00 Bisiklet: Liege-bastogne-liege
20:40 Haberler
20:45 Snooker Dünya Şampiyonası
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika