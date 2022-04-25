25 Nisan Pazartesi günü hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları artıyor - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 20°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Son Dakika › Güncel › 25 Nisan Pazartesi günü hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları artıyor - Son Dakika