255 yıllık cami restore edilerek ibadete açıldı

Balıkesir Valisi Yazıcı, Erdek'te restore edilen 255 yıllık camiyi ibadete açtı.



Vakıflar Genel Müdürlüğü, yok olmaya yüz tutan tarihi değerleri yaşatmak amacı ile çalışmalarını sürdürüyor. Balıkesir'in Erdek ilçesindeki restorasyonu tamamlanan 255 yıllık tarihi geçmişe sahip Hacı Ömer Camii törenle hizmete açıldı. Açılışın ardından camide restorasyon sonrası ilk cuma namazı kılındı. Vali Ersin Yazıcı, açılış töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Hacı Ömer Camii'nin şehrin en eski camilerinden birisi olduğunu belirterek, burayı yeniden ibadete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Tarihi eserlere gereken önemi verdiklerini ve sahip çıktıklarını anlatan Vali Yazıcı, "Böyle güzel bir günde hayırlı ve mübarek bir günde, ecdadımızın yaptırdığı bir eseri tekrar ibadete açıyoruz. Tekrar kullanıma açıyoruz. Bu bizim bir sorumluluğumuzdur. Ecdadımızın nakış nakış eserleriyle karşı karşıyayız. Bugün ecdadımıza karşı bu borcu ödüyoruz. Onlara gerekli ilgi ve hürmeti göstereceğiz ve bunları yaşatacağız. Atalarımız, ecdadımız bize çok güzel eserler bırakmışlar. Bizim üstümüze düşen de bu eserleri koruyarak geleceğe taşımak. Bu duygu ve düşüncelerle emeği geçenleri kutluyorum. Hayırlı olsun" dedi.



Açılış törenine Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Şakir Erarı, İl Müftüsü Ramazan Topcan ve vatandaşlar katıldı. Camide kılınan namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - BALIKESİR