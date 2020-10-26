26 Ekim 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

26 Ekim 2020 Atv Yayın Akışı
26.10.2020 06:42
26 Ekim 2020 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Seni Seven Ölsün
00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
02:30 Kırgın Çiçekler
03:20 Kırgın Çiçekler
04:45 Bir Zamanlar Çukurova
05:40 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:45 Dizi TV
13:00 Maria ile Mustafa
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:00 Hercai
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maria ile Mustafa
20:00 Hercai
23:45 Unutursam Fısılda
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