26 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

26 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

26.10.2020 06:42
26 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

26 Ekim 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Futbolun Şehirleri

00:30 Süper Lig

01:00 Süper Lig

02:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

04:15 Süper Lig

04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

05:30 Maç Saati

05:45 beIN SPORTS HABER 3 yaşında

06:00 Özel Röportaj

06:15 Maç Saati

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Maç Saati

09:45 beIN SPORTS HABER 3 yaşında

10:00 Maç Saati

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:15 Özel Röportaj

11:30 UEFA Avrupa Ligi Goller

12:00 Sanal Direktör

12:00 Kolaysa Anlat

12:00 Maç Saati

13:05 Maç Başlıyor

13:30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

13:45 Süper Lig Maç Özetleri

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Maç Saati

14:15 Süper Lig

14:30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

15:15 Özel Röportaj

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

15:30 Maç Sonu

16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

16:00 Futbolun Şehirleri

17:00 Taraftar

17:00 Süper Lig

17:45 Süper Lig Kısa Özet

18:00 beIN Manşet

19:00 Fenerbahçe - Trabzonspor

19:45 Süper Lig

20:00 Fenerbahçe - Trabzonspor

20:00 Y. Denizlispor - Beşiktaş

20:45 Süper Lig

21:00 Y. Denizlispor - Beşiktaş

21:00 Süper Lig

22:00 Süper Lig

22:00 Maç Saati

23:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

23:45 Özel Röportaj

26 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Röportaj, Maç, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 26 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

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