Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Futbolun Şehirleri
00:30 Süper Lig
01:00 Süper Lig
02:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
04:15 Süper Lig
04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
05:30 Maç Saati
05:45 beIN SPORTS HABER 3 yaşında
06:00 Özel Röportaj
06:15 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:00 Maç Saati
09:45 beIN SPORTS HABER 3 yaşında
10:00 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:15 Özel Röportaj
11:30 UEFA Avrupa Ligi Goller
12:00 Sanal Direktör
12:00 Kolaysa Anlat
12:00 Maç Saati
13:05 Maç Başlıyor
13:30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
13:45 Süper Lig Maç Özetleri
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
15:15 Özel Röportaj
15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
15:30 Maç Sonu
16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
16:00 Futbolun Şehirleri
17:00 Taraftar
17:00 Süper Lig
17:45 Süper Lig Kısa Özet
18:00 beIN Manşet
19:00 Fenerbahçe - Trabzonspor
19:45 Süper Lig
20:00 Fenerbahçe - Trabzonspor
20:00 Y. Denizlispor - Beşiktaş
20:45 Süper Lig
21:00 Y. Denizlispor - Beşiktaş
21:00 Süper Lig
22:00 Süper Lig
22:00 Maç Saati
23:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
23:45 Özel Röportaj
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 26 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika