26 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:20 Çarıklı Milyoner

01:05 Yeni Hayat

02:00 52 Hafta

02:25 Aslan Ailem

02:45 Meraklı Köfteci

04:20 Vefa Dediğin

04:30 Dert Ortağı

04:35 Bir Yusuf Masalı

04:50 Uzaktan Erişim

05:50 Sağlıklı Mutfak

06:35 Aslan Ailem

09:30 İyi Fikir

11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları

12:40 Vefa Dediğin

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Çarıklı Milyoner

17:00 Sosyete Şaban

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Madagaskar 2: Afrika'dan Kaçış

20:00 Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları

21:45 Akıllara Seza

21:50 Tutunamayanlar Çevrimiçi

23:35 Sosyete Şaban