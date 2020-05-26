26 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Çarıklı Milyoner
01:05 Yeni Hayat
02:00 52 Hafta
02:25 Aslan Ailem
02:45 Meraklı Köfteci
04:20 Vefa Dediğin
04:30 Dert Ortağı
04:35 Bir Yusuf Masalı
04:50 Uzaktan Erişim
05:50 Sağlıklı Mutfak
06:35 Aslan Ailem
09:30 İyi Fikir
11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:40 Vefa Dediğin
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Çarıklı Milyoner
17:00 Sosyete Şaban
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Madagaskar 2: Afrika'dan Kaçış
20:00 Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları
21:45 Akıllara Seza
21:50 Tutunamayanlar Çevrimiçi
23:35 Sosyete Şaban