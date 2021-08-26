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261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu - Son Dakika

261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu

26.08.2021 09:52

Bitlis'te bulunan Garzan Mezarlığı'nda 261 terör örgütü üyesinin cesedi bulundu. PKK'lı teröristlerin gizlice gömdüğü mezarlıkta kimliklerin belirlenmesi için çalışma yürütüldü. 261 kişinin numuneleri alındıktan sonra 'Mezarlıklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Mezarlıklar müdürlüğü ise kemikleri Kilyos'ta bulunan kimsesizler mezarlığına nakletti. Kimliği tespit edilen kişilerin kemiklerini alması için ailelerine haber verildi. PKK ile iltisaklı Din Alimleri Derneği(DİAY-DER) üyeleri ise mezarlığa giderek örgüt propagandası yapmaya çalıştı. Operasyonda 9 kişi yakalandı ve tutuklandı.

TERÖRİSTLER GÖMDÜ, DEVLET TESPİT ETTİ

PKK'lı teröristlerin Türkiye'deki faaliyetlerini engellemek amacıyla güvenlik kuvvetleri tarafından yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 2017 yılında Bitlis'te bulunan Garzan Mezarlığı'ndan PKK'lı teröristler tarafından gömülen cesetler belirlendi. Yapılan tespit üzerine 261 kişiye ait kemiklerin kimliklerinin tespit edilmesi amacıyla güvenlik güçleri tarafından toplanan cesetler İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na getirildi.

PKK'nın gizli mezarlığı ortaya çıkarıldı! Tamı tamına 261 kişiyi gömmüşler

KEMİKLER KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Adli Tıp Kurumu aldığı numunelerin ardından getirilen cesetleri mezarlıklar müdürlüğüne teslim etti. Mezarlıklar müdürlüğü ise kemikleri Kilyos'ta bulunan kimsesizler mezarlığına defnetti.

261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu

Adli Tıp Kurumu, Bitlis, Kilyos, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu - Son Dakika


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