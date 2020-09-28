28 Eylül Pazartesi DHA Spor Gündemi

BALKAN ÜÇÜNCÜSÜ NEVİN'E, ÖĞRETMENLERİNDEN ALKIŞLI KARŞILAMA

Romanya'nın Cluj kentinde 19-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'nda üçüncü olan Vanlı atlet Nevin İnce, eğitim gördüğü Özel Bilim ve Teknoloji Lisesi'nin idareci ve öğretmenleri tarafından alkışlarla karşılandı. Okul yönetimince altınla ödüllendirilen İnce, kendisinden 12 yaş büyük sporcularla yarışıp, Balkan üçüncüsü geldiğini, bundan sonraki hedefinin olimpiyatlarda derece yapmak olduğunu söyledi.

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