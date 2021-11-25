28 İlçeden 13 Bin Öğrenciye Bilim ve Kültür Gezisi - Son Dakika

Bilim ve kültür gezilerinde bugün Yunak, Tuzlukçu ve Çeltik ilçelerinden gelen 145 öğrenci; Konya Bilim Merkezi, Kelebekler Vadisi, Büyükşehir Stadyumu, Mevlana Müzesi, Alaaddin Tepesi ve Konya Panorama Müzesi'ni gezdi.

Gezi kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Medeniyet Okulu Projesi kapsamında 28 ilçedeki 13 bin 7. sınıf öğrencisine Konya'nın tarihi ve turistik mekanlarını tanıtacaklarını ifade etti.

Öğrencilerin katıldıkları bilim ve kültür gezileriyle unutamayacakları bir gün yaşadıklarını dile getiren Başkan Alta, "Bugüne kadar 1.200 öğrencimiz gezilere katıldı. Çocuklarımız bu gezilerle yaşadıkları şehri daha yakından tanıma fırsatı buluyor. İnşallah projenin devamında diğer ilçelerimizdeki öğrencilerimizi de şehrimizde ağırlayacağız. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Geziye katılan tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gezilere katılan öğrenciler ise çok mutlu olduklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.