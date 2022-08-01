Çevik Bir Tahliye Oldu - Son Dakika
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Çevik Bir Tahliye Oldu

01.08.2022 19:32
Çevik Bir Tahliye Oldu

28 Şubat davasından hüküm giyen ve kaldığı cezaevinde sağlık durumu kötüleşen eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, tahliye edildi.

28 Şubat davasından hüküm giyen ve kaldığı cezaevinde sağlık durumu kötüleşen eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, tahliye edildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yürütülen ve kamuoyunda 28 Şubat Davası olarak bilinen yargılama kapsamında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten men" suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar, istinaf mahkemesinin ardından Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından da onanmıştı. 21 Ağustos 2021'de tutuklanan Bir, İzmir Buca 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürülmüştü.

Çevik Bir'in sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine tahliye başvurusu yapılmıştı. Bir'in, avukatı Ümit Kara, 15 Haziran'da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na infaz erteleme talebiyle dilekçe vermişti. Dilekçede, Çevik Bir'in ileri demans hastası olduğu, cezaevi koşullarında cezanın anlam ve sonucunu idrak edemediği, yemek yemeyi unutarak aç kalması nedeniyle yaşam tehlikesini içeren sağlık sorunları olduğu anlatılmıştı.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan raporda ise Bir'in sağlık durumuna ilişkin "Hasta, 21-24 Haziran tarihleri arasında Nöroloji Kliniği adına mahkum koğuşuna yatırılarak izlenmiştir. Hastanın demans tanısı mevcuttur. 3 Eylül 2021'de yapılan testle 21 Haziran 2022'de yapılan test karşılaştırıldığında geçen süre içinde kötüleşme izlenmiştir" denilerek, infaz erteleme talebinde bulunulmuştu.

11 aydır cezaevinde olan 83 yaşındaki Çevik Bir, bugün tahliye edildi.

Bir'in avukatı Kara, tahliye kararına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Çevik Paşa önümüzdeki dakikalarda tahliye olacak. Şu anda işlemleri yapılıyor. 20.00'yi bulduğunda tahliye olmuş olacak. Saat 18.00 itibariyle özgür bir insan.

Denetimli serbestlik yok. İmza, yurt dışı yasağı, ev hapsi olmaksızın infazına ara verildi. Cezaevinde kalamaz şeklinde raporu vardı. Şubat ayından bu yana da işleme konmamıştı ancak geç de olsa işleme konulmuş oldu."

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Kaynak: ANKA

Çevik Bir, 28 Şubat, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevik Bir Tahliye Oldu - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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