29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen tören, şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Cumhuriyet'in ülke ve millet için faziletli bir yönetim sistem olduğunu belirterek, "Sevgili gençler, ülkemizi koruyup kollamak, ilerletmek sizlerin görev ve vazifesidir." dedi.

Törene, Garnizon Komutan Vekili Albay Hüseyin Deniz, Belediye Başkan Vekili Necdet Ökmen, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.