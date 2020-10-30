29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Son Dakika

Gecenin sonunda Özdemir ve saz sanatçılarının performansı, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara zaman zaman eşlik etti.

Sanatçı Erdem Özdemir, savaş ve kahramanlık destanlarını konu alan şarkılar seslendirdi.

Yıldırım Belediyesi tarafından Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bursa 'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatçı Erdem Özdemir konser verdi.

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