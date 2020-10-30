29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

30.10.2020 01:31
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, System.String[]

Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatçı Erdem Özdemir konser verdi.

Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatçı Erdem Özdemir konser verdi.

Yıldırım Belediyesi tarafından Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sanatçı Erdem Özdemir, savaş ve kahramanlık destanlarını konu alan şarkılar seslendirdi.

Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara zaman zaman eşlik etti.

Gecenin sonunda Özdemir ve saz sanatçılarının performansı, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Erdem Özdemir, Sanatçı, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Son Dakika

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