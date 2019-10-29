29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Konya'da Vali Cüneyit Orhan Toprak, makamında tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Anıt Meydanı'nda devam eden kutlama töreninde Toprak ve beraberindeki heyet, vatandaşları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşma yapan Toprak, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi.

Tören, şiirler okunması, halk oyunları ve Osmaniye Belediyesi mehter takımının gösterisi ve geçit töreniyle son buldu.

Aksaray

Aksaray'daki törende, Vali Ali Mantı makamında tebrikleri kabul etti.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda devam eden törende, Vali Mantı ile Belediye Başkanı Evren Dinçer, törene katılanların bayramını kutladı.

Mantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in fazilet rejimi olduğunu ifade etti.

Program halk oyunları gösterisi, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve geçit töreniyle tamamlandı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da kutlamalar kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz, makamında tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Anıtpark önünde devam eden törende, Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Atatürk'ün Afyonkarahisar Ziyaretleri" fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Tutulmaz ve beraberindekiler, daha sonra törene katılanların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, konuşmalar yapıldı.

Karaman

Karaman Valisi Fahri Meral ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Meral, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin milletin ortak eseri olduğunu söyledi.

Şiirlerin okunduğu tören, halk oyunları ve mehter takımının gösterisinin ardından geçit töreniyle son buldu.