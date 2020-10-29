29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Törenden görüntüler

Tebriklerin kabulü

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ın konuşması 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

KARAMAN - Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende Vali Mehmet Alpaslan Işık, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, tebrikleri kabul etti.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Vali Işık, yaptığı konuşmada, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin gücünü kendilerine tehdit olarak gören dış güçlerin, ülkeyi bölmek ve parçalamak için ellerinden geleni ardına koymayacaklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu milli birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece kimse bu cumhuriyeti yıkamaz. Yıkmaya dahi yeltenemez. Milletimizi esaretten kurtararak yeni ve tam bağımsız bir Cumhuriyeti kuran başta Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına ve kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizin ebediyete kadar sürmesi temennisiyle hepinizin bayramını kutluyorum."