Son Dakika Haberleri: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Vatan Caddesi geçit töreni (1)
Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Vatan Caddesi geçit töreni (1)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Vatan Caddesi geçit töreni (1)

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla Vatan Caddesi'nde geçit töreni yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla Vatan Caddesi'nde geçit töreni yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Vatan Caddesi geçit töreni (1)

Vatan Caddesi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 12:36 Kaynak: AA
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