Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Anadolu Efes - Galatasaray Nef
03:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
04:00 İngiltere Premier Lig Özetler
04:30 İtalya Seri A Özetler
04:50 Efsanelerin İzinde
04:55 Spor Takvimi
05:00 Spor Artı
06:00 Avrupa Stüdyosu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Elmas Lig
09:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:30 İtalya Seri A Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Sabahı
12:00 Avrupa Karate Şampiyonası
14:15 Avrupa'dan Futbol
14:30 Spor Bülteni
15:25 RH Bandırmaspor - Eyüpspor
17:30 Spor Bülteni
17:55 İstanbulspor - BB Erzurumspor
20:00 Spor Akşamı
21:00 Gündem Futbol
23:00 Aktüel Futbol
Son Dakika › TV › 29 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika