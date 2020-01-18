29 suçtan aranan firari, kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 29 suçtan aranan firari, kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

29 suçtan aranan firari, kovalamaca sonucu yakalandı

6 saat önce

DİYARBAKIR'da, 29 suçtan aranan cezaevi firarisi H.D. (31), polisin kendisini fark etmesiyle yapılan takip sonucu yakalandı.

29 suçtan aranan firari, kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]

DİYARBAKIR'da, 29 suçtan aranan cezaevi firarisi H.D. (31), polisin kendisini fark etmesiyle yapılan takip sonucu yakalandı.

Diyarbakır'da 29 suçtan aranan ve 10 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi H.D., merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde motosikletiyle gezdiği sırada polis tarafından farkedildi. Kaçmaya başlayan şüpheli, polis ekiplerinin yaptığı takip sonucu kısa sürede yakalandı. Şüpheli H.D.'nin üzerinde ve adresinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermiler, 100 gram eroin, bıçak, uyuşturucu satışlarının yazıldığı not defteri, uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 2 bin 960 TL ile 2 adet şaşe numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi. Yapılan incelemede H.D.'nin uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık ve kamu malına zarar vermek gibi 29 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan H.D.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Aziziye Mahallesi, Diyarbakır, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:36 Kaynak: DHA
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