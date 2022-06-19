İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin Y.'nin beylik tabancasının da yanında olduğu öğrenildi. Hüseyin Y.'nin cansız bedeni otopsi için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 29 yaşındaki teğmen, evinde vurulmuş olarak ölü bulundu - Son Dakika

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