29 yaşındaki teğmen, evinde vurulmuş olarak ölü bulundu - Son Dakika
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29 yaşındaki teğmen, evinde vurulmuş olarak ölü bulundu

19.06.2022 14:35
29 yaşındaki teğmen, evinde vurulmuş olarak ölü bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınmayan Çevlik Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapan 29 yaşındaki Teğmen Hüseyin Y. evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Çevlik Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Teğmen Hüseyin Y.'den bir süredir haber alamayan arkadaşları, Cemal Gürsel Mahallesi'nde kaldığı kiralık eve gitti.

BAŞINDAN VURULMUŞ

Hüseyin Y.'nin kapıyı açmaması üzerine arkadaşları ev sahibine haber verdi. Ev sahibi kapıyı açınca içeri giren arkadaşları Hüseyin Y.'yi tabancayla başından vurulmuş halde buldu.

Bir süredir haber alınamayan teğmen, evinde vurulmuş olarak ölü bulundu

YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin Y.'nin beylik tabancasının da yanında olduğu öğrenildi. Hüseyin Y.'nin cansız bedeni otopsi için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 29 yaşındaki teğmen, evinde vurulmuş olarak ölü bulundu - Son Dakika

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