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3 bin yıllık Zerzevan'a pandemide de turist akını - Son Dakika

3 bin yıllık Zerzevan'a pandemide de turist akını

13.09.2021 11:25
3 bin yıllık Zerzevan'a pandemide de turist akını, System.String[]

DOĞU Roma İmparatorluğu'nda askeri garnizon olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği sonrası ziyaretçi akınına uğruyor.

DOĞU Roma İmparatorluğu'nda askeri garnizon olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği sonrası ziyaretçi akınına uğruyor. Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun "Özellikle normalleşmenin başlamasıyla birlikte ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor. Bu yıl içinde toplamda 150 bin kişi kaleyi ziyaret etti" dedi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Doğu Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son askeri garnizonu olan ve Mithras Tapınağı'na sahip 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, 2-4 Eylül 2021 tarihleri arasında Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne ev sahipliği yaptı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi'ni salgına rağmen bu yıl 150 bin turist ziyaret etti.

Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun "Özellikle normalleşmenin başlamasıyla birlikte bu sayı daha da artıyor. Yıl sonuna kadar 400 bin ziyaretçi rakamını geçeceğiz" dedi.YABANCI TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

Çoşkun, son olarak Almanya, İspanya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Macaristan'dan ziyaretçilerin Zerzevan Kalesi'ni ziyaret ettiğini söyledi. Zerzevan Kalesi Türkiye'den ve dünyanın her yerinden ziyaret edilen bir destinasyon haline geldiğini söyleyen Çoşkun "Zerzevan Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Roma döneminin gizemli tarikatı olan Mithras tapınağına gidilen iki koridor bulunmuştu. Koridorların bulunmasının ardından Hindistan, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Kanada olmak üzere yerli yabancı ziyaretçiler bölgeye akın etti. Kazı çalışmalarında ayrıca yer altı kilisesi, gizli geçitler, sığınak, askerlere ait konutlar, kaya mezarları, sunaklar, su sarnıçları, takılar, bronz sikkeler, pek çok askeri ve tıbbi malzeme bulunmuştu."


- Diyarbakır
3 bin yıllık Zerzevan'a pandemide de turist akını
3 bin yıllık Zerzevan'a pandemide de turist akını
3 bin yıllık Zerzevan'a pandemide de turist akını
3 bin yıllık Zerzevan'a pandemide de turist akını
3 bin yıllık Zerzevan'a pandemide de turist akını

Zerzevan Kalesi, Diyarbakır, turist, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 bin yıllık Zerzevan'a pandemide de turist akını - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 bin yıllık Zerzevan'a pandemide de turist akını - Son Dakika
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