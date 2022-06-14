3 caminin imam odasını soyan firari hükümlü hırsız güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika
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3 caminin imam odasını soyan firari hükümlü hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

14.06.2022 18:58

Antalya'da namaz kılma bahanesiyle camiye girerek bilgisayar çalan şüphelinin iki camiden de hırsızlık yaptığı öğrenildi.

Antalya'da namaz kılma bahanesiyle camiye girerek bilgisayar çalan şüphelinin iki camiden de hırsızlık yaptığı öğrenildi. Kısa sürede yakalanan şahsın 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirtildi. Ayrıca caminin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Şenli Camii'ne öğle namazı vaktinde gelen bir kişi tüm cemaatin ayrılmasına rağmen namaz kılmaya devam etti. Namazın bitmesini bekleyen imam kısa süreliğine camiden ayrıldı. İmamın camiden ayrılmasını fırsat bilen şüpheli imam odasının kapısını kırarak içeride bulunan dizüstü bilgisayar ve bin 800 TL'yi alıp camiden uzaklaştı. Daha sonra camiye gelen imam, odanın kapısının kırıldığını fark ederek ihbarda bulundu. Camiye ait güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda ise cemaat ile birlikte camiye giren şahıs bir süre sonra dua edermişçesine cami içerisinde geziyor. Daha sonra dizüstü bilgisayarı çantasıyla alan hırsız camiden uzaklaştığı görülüyor.

2 CAMİDEN DE HIRSIZLIK YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

F.S. olduğu tespit edilen şahsın bir caminin imam odasından cep telefonu, bir başka camide bulunan imam odasından da 3 bin TL değerindeki araç kontak anahtarını çaldığı belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda F.S., akşam saatlerinde üzerinde cami imamının telefonu ile yakalandı. 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenilen F.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Fadıl Kösedağ/İHA)

3 caminin imam odasını soyan firari hükümlü hırsız güvenlik kameralarına yakalandı
3 caminin imam odasını soyan firari hükümlü hırsız güvenlik kameralarına yakalandı
3 caminin imam odasını soyan firari hükümlü hırsız güvenlik kameralarına yakalandı
3 caminin imam odasını soyan firari hükümlü hırsız güvenlik kameralarına yakalandı
3 caminin imam odasını soyan firari hükümlü hırsız güvenlik kameralarına yakalandı
3 caminin imam odasını soyan firari hükümlü hırsız güvenlik kameralarına yakalandı
3 caminin imam odasını soyan firari hükümlü hırsız güvenlik kameralarına yakalandı
3 caminin imam odasını soyan firari hükümlü hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa 3 caminin imam odasını soyan firari hükümlü hırsız güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 caminin imam odasını soyan firari hükümlü hırsız güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika
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