Son Dakika Haberleri: 3 gündür aranan gencin, dere kenarında cesedi bulundu
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3 gündür aranan gencin, dere kenarında cesedi bulundu

1 saat önce

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 3 gündür kendisinden haber alınamayan İlhan Karayaka'nın (21) dere kenarında cansız bedeni bulundu.

3 gündür aranan gencin, dere kenarında cesedi bulundu, System.String[]
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 3 gündür kendisinden haber alınamayan İlhan Karayaka'nın (21) dere kenarında cansız bedeni bulundu.
Pamukova'da ailesi ile birlikte yaşayan ve kısa süre önce askerden geldiği öğrenilen İlhan Karakaya, 3 gün önce kayboldu. Karayaka Ailesi her yerde oğullarını ararken, bu sabah tarlasını sulamaya giden vatandaş, dere kenarındaki patika yolda erkek cesedi buldu. Durumu jandarmaya bildirdi.
Hemen bölgeye gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri, cesedin İlhan Karayaka'ya ait olduğunu tespit etti.
Kaybolduğu gün öldüğü değerlendirilen İlhan Karayaka'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp kurumuna gönderildi. Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:29 Kaynak: DHA
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