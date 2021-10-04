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3 günlük kocasının aralarında yaşanan tartışmadan sonra intihar ettiğini söyleyen kadın, tutuklandı - Son Dakika

3 günlük kocasının aralarında yaşanan tartışmadan sonra intihar ettiğini söyleyen kadın, tutuklandı

04.10.2021 15:05

Hatay'da 3 günlük eşiyle aralarında çıkan kavgadan sonra yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mehmet Sönmez'in olay sonrası ifadesi alınıp serbest bırakılan eşi Zeynep Yonca Sönmez cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Sönmez, ifadesinde eşinin kendisini bıçakladığını iddia etmişti.

Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi Mevlana Sokak'ta 23 Eylül günü 3 günlük evi olan Zeynep Yonca Sönmez ile Mehmet Sönmez çifti arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Sönmez, bıçakla yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sönmez, ambulansla kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Sönmez'in cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınırken, Dörtyol'daki mezarlıkta toprağa verildi.

"KENDİNİ ÖLDÜRDÜ" DEMİŞTİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Zeynep Yonca Sönmez, evi terk etmek isteyince eşinin, "Gidersen kendimi öldürürüm" dediğini, ısrarcı olması üzerine mutfaktan aldığı bıçağı göğsüne sapladığını ileri sürdü. Sönmez, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

Cumhuriyet Savcılığı, elde edilen bilgiler ve raporlar doğrultusunda Zeynep Yonca Sönmez hakkında 'cinayet' iddiasıyla gözaltı kararı verdi. Evinden alınan ve götürüldüğü savcılıkta suçlamaları kabul etmeyen Sönmez, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

3 günlük kocasının aralarında yaşanan tartışmadan sonra intihar ettiğini söyleyen kadın, tutuklandı

Mehmet Sönmez, Yeniyurt, Cinayet, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 günlük kocasının aralarında yaşanan tartışmadan sonra intihar ettiğini söyleyen kadın, tutuklandı - Son Dakika


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