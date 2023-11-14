3 kadın, metrobüs durağında saç saça baş başa birbirine girdi

Bisikletli kadının peşinden gidip trafikte kendini tatmin etti

Üsküdar Altunizade metrobüs durağında bilinmeyen bir nedenden dolayı 3 kadın arasında saç saça baş başa bir kavga çıktı. Kavgayı ayırmaya çalışanların yerde yuvarlandığı ve kadınların kavga sonrası gülüştüğü anlar başka bir yolcu tarafından kayda alındı.

2 KADIN BAŞKA BİR KADINA SALDIRDI

Olay, saat 10.30 sıralarında Üsküdar Altunizade Metrobüs durağında meydana geldi. İstasyonda bekleyen 3 kadın bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. 2 kadın, metrobüse giden başka bir kadınla saç saça kavga ettiği sırada çevredekiler tarafları ayırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YERDE YUVARLANDILAR

Durakta çıkan kavgayı ayırmaya çalışan erkekler ise kavgadan nasibini aldı, kavgayı ayırmaya çalışan erkek vatandaşlar yerde yuvarlandığı anlar da kameraya yansıdı.

GÜLÜŞMELERİ DİKAKT ÇEKTİ

Kavgadaki 2 kişinin arkadaş olduğu kavgadan sonra birbirlerine bakarak güldükleri görüldü. Ayırmaya çalışanların yuvarlandığı neden çıktığı bilinmeyen bu kavga, o sıra metrobüste olan bir yolcu tarafından kayda alındı.