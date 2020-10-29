3 kardeş, 54 günde koronavirüsten hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

TOPRAĞA VERİLDİ

Rize'nin Çayeli ilçesinde, yaklaşık 54 gün içinde, Rukiye (55) ve Emine (64) Bayraktutan adlı kardeşlerinin ardından koronavirüsten yaşamını yitiren Necmettin Çakıroğlu, öğle vakti Sarısu köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye katılanlar, maske ve eldiven takarken, sosyal mesafeye de dikkat edildiği görüldü.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'Necmettin Çakıroğlu'nun eşi Nurşen Çakıroğlu, "Eşimin biraz şikayetleri olunca sağ olan görümcelerim, 'Gidin, test olun' diye ısrar edince hastaneye gittik, ne yazık ki pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alındı, yoğun bakımda 10 gün kaldı, ne yazık ki cenazesi çıktı. 3 kardeşi koronavirüsten kaybettik çok üzgünüz" dedi.'MASKEYİ HİÇ ÇIKARMADIK'Emine Bayraktutan'ın eşi Ahmet Bayraktutan da "Eşimi kaybetmiştim, bugün de kayınımı defnettik. Nasıl oldu, hiç anlamadık. Maskeyi hiç yüzümüzden çıkarmadık, dikkat ettik ama maalesef bu üzücü hadiseyi yaşadık" diye konuştu.2 kızı ve oğlunu kaybeden Fatma Çakıroğlu da "Kızlarımdan sonra ne yazık ki oğlumu da kaybettim. Allah sabrını verecek inşallah" dedi.'ÖNLEMLERİ ALMAZSAK BU HASTALIK ÇOK AİLEYİ ÜZECEK'

Akrabalarını kaybeden Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi ise "Çok kesin olmamakla birlikte İstanbul'dan Düzce'ye oradan Rize'ye gelen bir süreç. Virüsün ne kadar hızlı ve etkili olduğunu bir belirtisi. 54 gün içinde benim teyzemin çocukları, 2 kızı, 1 oğlu koronavirüsten vefat etti. Çok üzgünüz. Bu hastalık ülkemizde bölgemizde hızlı bir şekilde yayılıyor maalesef. Şimdi daha iyi anlıyoruz ki önlemleri almazsak bu hastalık birçok aileyi üzecek" diye konuştu.