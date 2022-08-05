3 kez define ararken yakalanan şahıs 4'üncü denemesinde hayatını kaybetti - Son Dakika
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3 kez define ararken yakalanan şahıs 4'üncü denemesinde hayatını kaybetti

05.08.2022 17:45

3 kez define ararken yakalanan şahıs 4'üncü denemesinde hayatını kaybetti Define ararken ölen şahsın yanına giden AFAD görevlisi uçurumdan yuvarlanarak omzunu kırdı Bolu'nun Seben ilçesinde yılan figürü gördükleri yerde define arayan 2 kişiden 1'i kazdığı 18 metrelik mağarada gazdan...

3 kez define ararken yakalanan şahıs 4'üncü denemesinde hayatını kaybetti

Define ararken ölen şahsın yanına giden AFAD görevlisi uçurumdan yuvarlanarak omzunu kırdı

BOLU - Bolu'nun Seben ilçesinde yılan figürü gördükleri yerde define arayan 2 kişiden 1'i kazdığı 18 metrelik mağarada gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Fatih Uzun'un daha önce 3 kez jandarma ekipleri tarafından kaçak define kazdığı sırada yakalandığı öğrenildi.

Olay, Bozyer köyü Gücük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Uzun ve Durmuş A. isimli arkadaşlar yaklaşık 1 hafta önce üzerinde yılan figürü olduğunu iddia ettikleri kayalık alanda define aramak için kazı yapmaya başladı. Yanlarında getirdikleri patlayıcıları da kullanan 2 arkadaş, define aradıkları bölgede 18 mağara açarak çalışma yaptı. Fatih Uzun, kazı yaptığı yerdeki kayaları dışarı çıkarmak için patlayıcı madde kullandıktan sonra içeri girdi. Patlamanın etkisiyle ortaya çıkan gazdan zehirlenen Uzun, kendisini güçlükle dışarı attı. Arkadaşının fenalaştığını gören Durmuş A., Uzun'a kalp masajı yapıp yüzünü suyla yıkadıktan sonra cep telefonunu sinyal verdiği bir bölgeye giderek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Dağlık bölgede kilometrelerce yürüdüler

İhbar üzerine olay yerine İlçe Cumhuriyet Savcısı, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlarını Seben yolu üzerinde park eden yaklaşık 10 kişilik ekip, zorlu dağ yollarında kilometrelerce yürüyerek define aranan bölgeye ulaştı. Sağlık ekibinin incelemesinde Uzun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

AFAD görevlisi uçurumdan yuvarlandı

Ekipler uçurumlarla dolu zorlu dağ yollarında ilerlerken bir AFAD görevlisi dengesini kaybederek uçurumdan aşağı düşerek omzu kırıldı. Diğer AFAD görevlileri tarafından düştüğü yerden kurtarılan personel, hastanede tedavi altına alındı.

Ne aradıklarını söylemedi

Daha önce farklı bölgelerde define ararken 3 kez jandarma ekipleri tarafından yakalandığı öğrenilen Fatih Uzun'un arkadaşı Durmuş A.'nın olay yerinde ilk ifadesi alındı. Cumhuriyet savcısının "Ne arıyordunuz?" sorusuna ısrarla cevap vermeyen Durmuş A., aradıkları şeyi sadece Fatih Uzun'un bildiğini söyledi.

Ceset helikopterle alındı

Yaklaşık 5 kilometrelik dik yamaçta bulunan Fatih Uzun'un cesedi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından olay yerine istenilen helikopterle alınarak İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Seben, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 kez define ararken yakalanan şahıs 4'üncü denemesinde hayatını kaybetti - Son Dakika

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