Son Dakika Haberleri: 3 Kişinin Öldüğü Miras Kavgası - Olayda Ağır Yaralanan Semra Yaprak, Hayatını Kaybetti

3 Kişinin Öldüğü Miras Kavgası - Olayda Ağır Yaralanan Semra Yaprak, Hayatını Kaybetti

51 dakika önce

Gaziantep'te, 4 Şubat'ta miras tartışması nedeniyle aynı aileden 3 kişinin damatları tarafından öldürüldüğü olayda ağır yaralanan Semra Yaprak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te, 4 Şubat'ta miras tartışması nedeniyle aynı aileden 3 kişinin damatları tarafından öldürüldüğü olayda ağır yaralanan Semra Yaprak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Şehitkamil ilçesine bağlı 8 Şubat Mahallesi'nde, Erkan D'nin, miras nedeniyle tartıştığı eşinin amcası Bayram Şahin, annesi Özden Şahin ve kız kardeşi Dilek Çakmak'ı öldürdüğü olayda, ağır yaralanan baldızı Semra Yaprak (27) tedavi gördüğü Şehitkamil Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaprak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan olayda ağır yaralanan Erkan D'nin eşi Sultan D'nin (31) hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Erkan D, 4 Şubat'ta, 8 Şubat ve Fıstıklı mahallelerinde eşinin annesi Özden Şahin (60), amcası Bayram Şahin (69) ve kız kardeşi Dilek Çakmak'ı (36) öldürmüş, eşi Sultan D. ve diğer baldızı Semra Yaprak'ı da ağır yaraladıktan sonra teslim olmak için gittiği polis merkezi önünde kafasına silah dayamıştı.

Olay yerine gelen akrabaları tarafından ikna edilen şüpheli, polise teslim olmuş ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:51 Kaynak: AA

Bayram Şahin, Gaziantep, 3. Sayfa
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