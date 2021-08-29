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3 kızın evden kaçması harekete geçirdi! Aile Bakanlığı K-Pop'u inceleme altına aldı - Son Dakika

3 kızın evden kaçması harekete geçirdi! Aile Bakanlığı K-Pop'u inceleme altına aldı

29.08.2021 10:33
3 kızın evden kaçması harekete geçirdi! Aile Bakanlığı K-Pop'u inceleme altına aldı, System.String[]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; tüm dünya gençlerini etkileyen, son olarak İstanbul'da üç kız çocuğunun Güney Kore'ye gitmek için evden ayrılmasına neden olan K-Pop yani Güney Kore merkezli pop kültürü akımını inceleme altına aldı. K-Pop akımı, Türkiye'de gençleri ailelerinden uzaklaştırmak ve onları cinsiyetsiz bir hayata yönlendirmek ve özendirmekle suçlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tüm dünyada gençleri etkisi altına alan, son olarak İstanbul'da üç kız çocuğunun Güney Kore'ye gitmek için evden kaçması üzerine Türkiye'de de yeniden tartışılan K-Pop (Güney Kore merkezli pop kültürü) akımı için harekete geçti.

ÇOCUKLARIN ÜSTÜN YARARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; sosyal medyada K-Pop'un yasaklanmasını talep eden kampanyaları yakından izleyen Aile Bakanlığı, 7/24 sosyal medya takibi, mahremiyet eğitimi ve mobil ekiplerle bilgilendirme gibi bir dizi program yürütüyor. Bakanlık, zararlı görülen içeriklerin sosyal medyada yayılmadan aldırılması/engellenmesi ve çocukların üstün yararının korunması amacıyla Türkiye'de temsilciliği bulunan sosyal medya platformlarıyla görüşecek.

"İNTERNETLE BİRLİKTE GENÇLER KÜLTÜRLERDEN DAHA ÇOK ETKİLENİYOR"

İnternet ile küçülen dünyada diğer ülkelerin kültürleri ve müziklerinin gençleri daha çok etkilediğini belirten Bakanlık, "Kitle iletişim araçları, internet, teknoloji ve dijitalleşme güçlerinden ustaca yararlanan ülkelerde oluşan akımlar, bu küresel dalganın akıntısına kapılan milyonlarca hayran sayesinde bir yandan bazı ülkelerin ulusal imajının olumluya çevrilmesinde başta rol oynarken, diğer yandan ülke ekonomisinin gelişmesine önemli katkılar sağlamakta" tespitini yaptı."

3 kızın evden kaçmasının ardından Aile Bakanlığı K-Pop'u yakın takibe aldı

KENDİNE ÖZGÜ TÜKETİM KALIPLARI

Bakanlığın değerlendirmesin internetteki popülerin akımların zaman içerisinde, bütün popüler ürünlerin birbirini desteklediği bir nesneler sistemi görüntüsü verdiğini belirtildi. Bu akımların; televizyon dizileri, film, müzik, moda, estetik, yemek, dil, turizm gibi çıktığı ülkelere ait ve aynı zamanda modern unsurlara sahip içeriklerin melez karışımlarının metalaştırılarak sunulmasıyla kendine özgü tüketim kalıpları ürettiği vurgulandı.

Bakanlığın değerlendirmesinde "Böylece birbirinden çok farklı ülke, millet, kültür, dil ve din farklılığına sahip olan küresel popüler akımların hayranları, gündelik hayatlarında ortaklaşa tükettikleri popüler ürünler sayesinde ortak bir yaşam tarzına sahip olmuştur" denildi.

HAYRAN GRUPLARI

K-Pop benzeri akımları sürükleyici grupların gençler arasında popülerliğinin arttığını dile getiren bakanlık, bu grupların tüm dünyada sosyal medya aracılığıyla gençler üzerinde görüntü ve müziklerindeki değişiklikle hayranlık uyandırdığını ve hayran kitlelerinin günden güne arttığını kaydetti.

Bakanlık değerlendirmesinde şöyle denildi: "Tüm dünyada bilinen popüler akım gruplarının Twitter ve YouTube gibi yer sağlayıcılarını aktif takip eden hayranlarının sosyal medyadaki paylaşım ve görüntülerinden de yararlanılmakta ve bu hayran gruplarının da popüler akım gruplarıyla özdeşleşebildiği gözlemlenmektedir. Genç hayran kitlelerinin, sosyal medya ağları vasıtasıyla çevrimiçi topluluklara katılabildiği de diğer bir gerçektir. Bu hayran grupları kendilerine özel grup isimleri koymakta, grup, kitlelerinin duygularına, düşüncelerine kolaylıkla hitap ederek hayran grubu üzerinde kuvvetli bir bağlılık oluşturmaktadır. Bunun sonucunda gruba olan hayranlık pekiştirilmekte ve grubun hayranları ile sıcak diyalog halinde olması sağlanmakta."

3 kızın evden kaçmasının ardından Aile Bakanlığı K-Pop'u yakın takibe aldı

7/24 SOSYAL MEDYA TAKİBİ

Bakanlığın çocukların popüler kültürün zararlı etkilerinden korunmasına yönelik koruyucu ve önleyici çalışmaları ise, özetle şöyle:

Sosyal Medya Tarama Grubu tarafından 7/24 sosyal medya ve basın takibi yapılıyor. Sosyal medyada gerçekleştiren çocukların gelişimine zararlı içeriklere karşı müdahale ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülüyor. Adres, kişi ve URL adresi tespiti için Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile irtibat ve işbirliği yapılıyor. URL adresi belli olan paylaşımlarla alakalı olarak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna içeriklerin kaldırılması/engellenmesi için ivedi olarak telefon, e-posta ve resmi yazışma yoluyla başvuru yapılıyor. Bu şekilde kaldırılamayan içeriklerin mahkeme yoluyla kaldırılması için girişimde bulunuluyor.

MOBİL BİLGİLENDİRME

Sokak, okul ve benzeri ebeveyn kontrolü dışındaki alanlar ile dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları risklere karşı korumaya yönelik olarak, tüm illerde 637 mobil ekiple tespit, koruma ve önlemeye yönelik izleme ve sosyal hizmet müdahale çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede bugüne kadar farklı risk gruplarından 125 bine yakın çocuğa ulaşıldı. 8 bine yakın okul ziyareti yapıldı. 40 bine yakın aile ile görüşme gerçekleştirildi. Mobil ekiplerce yapılan saha çalışmalarında çocuklara ve ailelere yönelik internetteki popüler akımlar hakkında koruyucu ve önleyici bilgilendirme çalışmaları başlatıldı.

ŞİRKETLERLE GÖRÜŞÜLECEK

Zararlı içeriklerin sosyal medyada yayılmadan kaldırılması/engellenmesi ve çocukların üstün yararının korunması amacıyla Türkiye'de temsilciliği bulunan sosyal medya yer sağlayıcıları (Twitter, Youtube, Instagram, Facebook vb.) ile toplantı gerçekleştirmek üzere irtibata geçildi. Bu süreç devam ediyor.

MAHREMİYET EĞİTİMİ

Çocukların kendi özel alanının farkında olma ve sanal alemde de mahremiyetini koruyabilme becerisinin geliştirilmesi için bakanlığa bağlı özel kuruluş (Kreş, Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü) personeline ve buralardan hizmet alan ailelere, "mahremiyet eğitimleri" veriliyor.

Çocukları gerçek oyun ve oyuncaklar ile buluşturmak amacıyla Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu ile iş birliği içinde "Hediye Karavanı" Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde dolaştırılıyor. Çocuklara, parmak taş, dokuztaş ve mangala gibi geleneksel oyun setlerinin bulunduğu hediye paketleri ulaştırılıyor.

3 kızın evden kaçması harekete geçirdi! Aile Bakanlığı K-Pop'u inceleme altına aldı

Aile Bakanlığı, Güney Kore, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 kızın evden kaçması harekete geçirdi! Aile Bakanlığı K-Pop'u inceleme altına aldı - Son Dakika


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