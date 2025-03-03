3 Mart Devrim Yasaları'nın 101. Yılı - Son Dakika
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3 Mart Devrim Yasaları'nın 101. Yılı

Nur Serter, Devrim Yasaları'nın yıl dönümünde laik eğitimin önemini vurguladı ve Atatürk'ü andı.

03.03.2025 16:54
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(İSTANBUL) - Kemalist Aydınlanma Derneği Başkan Yardımcısı Nur Serter, 3 Mart Devrim Yasaları'nın 101'inci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Hilafetin ve dine dayalı hukuk kurumlarının tarihe karıştığı, çocuklarımızın laik ve bilimsel eğitimle kucaklaştığı büyük devrimin ve Türk aydınlanmasının 101. yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

3 Mart 1924'te kabul edilen Devrim Yasalarının 101'inci yılı kapsamında Kemalist Aydınlanma Derneği tarafından yapılan açıklamada, " Türkiye Cumhuriyeti'nin teokratik monarşiden laik Cumhuriyete geçişinin yıl dönümü Türk milletine kutlu, mutlu olsun" denildi.

Kemalist Aydınlanma Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nur Serter de yaptığı açıklamada, 3 Mart 1924'te, hilafetin kaldırılması, Öğretim Birliği Yasası'nın kabulü, Din ve Vakıflar Bakanlığı'nın kapatılmasıyla Türkiye'nin yüzünü hukuken laikliğe ve çağdaşlığa döndüğünü belirtti.

Cumhuriyet'in tam anlamıyla hayata geçirilmesinin, Milli Mücadele ruhuyla atılan üç devrim yasası sayesinde mümkün olduğunu vurgulayan Serter, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar ülkesi olmaması için hayatı boyunca mücadele veren Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. Laiklik ilkesinin aşındırılmaya çalışıldığı, bilimsel eğitimin yerine dogmatik yaklaşımların dayatıldığı bir dönemde 3 Mart Devrim Yasaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerini korumak için en önemli dayanağımızdır. Devrim yasalarının 101. yılında tarikat ve cemaat bağlantılı yapıların eğitimde etkinlik kazanmasına müsaade edenler, laik ve bilimsel eğitim sistemini de tehdit edenlerdir. Eğitimde yaşanan her türlü geriye gidiş, Cumhuriyet'in temel değerlerine ve geleceğimize yapılan bir saldırıdır.

"Aydınlık bir geleceğe taşımak için mücadeleye devam"

Bizler Kemalist Aydınlanma Derneği olarak bu saldırılara karşı sessiz kalmayacak, bilimsel ve çağdaş eğitim için mücadelemize devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkmak, bu yasaların ışığında aydınlık bir geleceği inşa etmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Şüphesiz cumhuriyetimizin parlak yarınları bilimin yol göstericiliğinde sorgulayan zihinlerin yetiştirildiği, laik ve çağdaş bir eğitim sistemiyle mümkündür. Kemalist Aydınlanma Derneği olarak bu yasaların ışığında Türkiye'yi aydınlık bir geleceğe taşımak için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Politika, Türkiye, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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