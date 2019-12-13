3 sporcunun öldüğü kazada, sürücü 'tam kusurlu' - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 sporcunun öldüğü kazada, sürücü 'tam kusurlu' - Son Dakika

3 sporcunun öldüğü kazada, sürücü 'tam kusurlu'

6 saat önce

ANTALYA'da 3 sporcunun hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, sürücü Göktuğ Aldıkaçtı'nın 'tam kusurlu' olduğu bildirildi.

3 sporcunun öldüğü kazada, sürücü 'tam kusurlu', System.String[]

ANTALYA'da 3 sporcunun hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, sürücü Göktuğ Aldıkaçtı'nın 'tam kusurlu' olduğu bildirildi. Aldıkaçtı hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaza, geçen 16 Nisan sabahı saat 08.30 sıralarında, Antalya- Burdur Karayolu'nun 40'ıncı kilometresindeki Çubukbeli mevkisinde meydana geldi. İstanbul Çengelköy Masterler Futbol Takımı sporcularını taşıyan Göktuğ Aldıkaçtı yönetimindeki 34 AFA 785 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilerek, sürüklendi. Yol kenarındaki 'Antalya' tabelasına çarpıp, bir kez daha devrilen midibüs, kayalıklara çarparak, durdu.

Kazada, Engin Karahisar, Muammer Özkaya, Gürkan Helvacıoğlu yaşamını yitirirken, sürücü Göktuğ Aldıkaçtı'nın da bulunduğu 17 kişi yaralandı. Aldıkaçtı, tedavisinin ardından taburcu edilerek, 17 Nisan günü tutuklandı. 9 Ağustos günü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'TAM KUSURLU' RAPORU

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Yaralıların şikayetçi olmaması nedeniyle 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan takipsizlik kararı verildiği bildirilen iddianamede, soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporuna da yer verildi. 17 Haziran 2019 tarihli raporda, "Sürücünün, Burdur ili istikametinden Antalya ili istikametine seyir halinde iken Antalya'ya 40 km kala havanın yağışlı, yolun virajlı ve eğimli olduğunu bilerek, aynı zamanda trafik işaret ve levhaları ile sürücünün azami hızı ve araç sürüş kurallarının nasıl olması gerektiği belirtilmiş ise de dikkatsiz ve tedbirsiz davranarak dönemeçli yollara girerken, hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun getirdiği şartlara uydurmak kurallarını ihlal ederek, asli tam kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır" denildi.

İddianamede, sürücünün dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak, kazaya sebebiyet verdiği ve 'taksirle ölüme neden olma suçu'nu işlediği kaydedilerek, 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Sürücü Göktuğ Aldıkaçtı'nın yargılanmasına önümüzdeki ay başlanacak.


Antalya, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:53 Kaynak: DHA
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