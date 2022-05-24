3 üniversitelinin öldüğü otobüsün şoförünün sağlık durumu iyiye gidiyor - Son Dakika
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3 üniversitelinin öldüğü otobüsün şoförünün sağlık durumu iyiye gidiyor

24.05.2022 16:48
3 üniversitelinin öldüğü otobüsün şoförünün sağlık durumu iyiye gidiyor

NİĞDE'deki otobüs kazasının ardından Konya'ya sevk edilen yaralılardan otobüs şoförü Hasan Akgül'ün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

NİĞDE'deki otobüs kazasının ardından Konya'ya sevk edilen yaralılardan otobüs şoförü Hasan Akgül'ün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Adana'daki AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği gençlik etkinliğinden dönen üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün Niğde'de şarampole devrilmesi sonucu 3 öğrencinin öldüğü kazada, yaralanan 41 kişiden, Konya'ya sevk edilen ve Konya Şehir Hastanesi'nde bulunan 6 öğrenciden 1'i taburcu edildi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden otobüs sürücüsü Hasan Akgül'ün ise durumunun iyiye gittiği belirtildi. Aynı hastaneye Niğde'den de 4 yaralı öğrencinin sevk edildiği öğrenildi. Böylelikle kentteki tedavileri devam eden yaralı sayısı 10 oldu.


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Niğde'de 3 öğrencinin öldüğü otobüs kazasında yaralılardan 18'i taburcu edildi (2) Niğde'de 3 öğrencinin öldüğü otobüs kazasında yaralılardan 18'i taburcu edildi (2) Otobüs kazasında yaralanan 23 öğrencinin tedavisi devam ediyor Otobüs kazasında yaralanan 23 öğrencinin tedavisi devam ediyor
Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Hasan Akgül, Konya, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 üniversitelinin öldüğü otobüsün şoförünün sağlık durumu iyiye gidiyor - Son Dakika


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