3 vatandaşı ayı esaretinden kurtaran polisler konuştu

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde ormanda kesim yapan 3 işçiyi ayı ve 2 yavrusunun esaretinden kurtaran kahraman polisler konuştu.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde ormanda kesim yapan 3 işçiyi ayı ve 2 yavrusunun esaretinden kurtaran kahraman polisler konuştu. Polis memurları, kolluk kuvvetlerinin görevinin suçu önlemek, suçluyu yakalamak olmadığını, aynı şekilde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu kaydetti.



Kastamonu'nun Ağlı ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'nde cuma günü ormanlık alanda kesim işi ile uğraşan 3 işçiyi, bir ayı ve 2 yavrusu 'rehin' aldı. Yaklaşık 1 saat anne ayı ile 2 yavrusunu bulundukları bölgeden uzaklaştırmaya çalışan işçiler başarılı olamayınca durumu önce 156 jandarma İhbar Hattına, olayın geçtiği bölgenin polis sorumluluk bölgesi olması nedeniyle 155 Polis İmdat Hattı'na bildirdi.



İhbarı alır almaz 7 dakika gibi çok kısa bir sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, kısa bir yürüyüşün ardından işçilerin bulunduğu alana ulaştı. Anne ayı ve yavrularının hala bölgede olduğunu öğrenen polis ekipleri havaya birkaç el ateş ederek ayıların bölgeden uzaklaşmasını sağladı.



Traktör üzerinde korkmuş bir vaziyette bulunan 3 işçi polis ekiplerinin kontrolünde Ağlı ilçe merkezinde getirildi. Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan işçileri polis ekipleri sakinleştirdi.



Ormanlık alanda kesim yaptıkları esnada anne ayı ve 2 yavrusu tarafından yaklaşık 1 saat esir alınan ve polis ekipleri sayesinde kurtulan Mustafa Er, Ceyhun Özdeş ve Rıdvan Kul adlı 3 işçi kendilerini ayı saldırısından kurtaran polis ekiplerine teşekkür ziyaretinde bulundu.



Polislere elleriyle tatlı ikram eden Mustafa Er, Ceyhun Özdeş ve Rıdvan Kul adlı 3 işçi, yardımlarından ötürü polis ekiplerine teşekkür ederek, canlarını polis ekipleri sayesinde kurtardıklarını, polis ekiplerinin zamanında yetişmemesi durumunda belki de hayatta olamayabileceklerini vurguladı.



3 orman işçisini makamında kabul eden Ağlı İlçe Emniyet Amiri Komiser Adem Akman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ormanlık alanda bulunan yabani hayvanların son dönemlerde şehir merkezine kadar geldikleri ihbarlarını sık sık aldıklarını ifade eden Ağlı İlçe Emniyet Amiri Komiser Adem Akman, vatandaşların zarar görmemi adına konuyu Milli Parklar Müdürlüğü'ne ileteceklerini söyledi.



"Vatandaşlarımızı güvenli ve sağlıklı bir şekilde oldukları yerden getirdik"



Yaşanan olay hakkında konuşan Komiser Adem Akman, Cuma 155 Polis İhbar Hattına Dikmen Mahallesi Topaloğlu mevkiinde 3 kişinin ayılar tarafından rehin alındığına yönelik ihbar düştüğünü, ihbar sonucunda ekiplerini ivedi şekilde olay yerine intikal ettiğini ifade etti. 1 anne ayı ve 2 yavru ayının çalışan 3 işçiye yaklaştığı ihbarını aldıklarını belirten Adem Akman, "Ekiplerimiz ivedi bir şekilde olay yerine gittiler. Arkadaşlarımız gerekli kontrolleri yaptılar. Vatandaşlarımızın herhangi can ve mal güvenliğine sıkıntı gelmeyecek şekilde anne ayı ve yavru ayıları uzaklaştırdılar. Vatandaşlarımızı güvenli ve sağlıklı bir şekilde oldukları yerden getirdik" dedi.



"Vatandaşlarımızın her türlü yanında olduğumuzu bilmelerini isteriz"



Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için görev yaptıklarına dikkat çeken Akman, "Bizim görevimiz suçluyu yakalamak, suçu önlemek değil, aynı şekilde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini de sağlamaktır. Ağlı'nın huzur ve güvenliği için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Vatandaşlarımız da teşekkür için bize gelmişler biz de onlara teşekkür ediyoruz, bu güzel davranışları için. Yaz aylarının başlaması ile beraber, ayıların ormanlık alanda gezdiğini vatandaşlardan bizde duyuyoruz. Bu konu hakkında vatandaşlar ile görüşmemizde duyuyoruz ayıların yerleşim yerlerine yaklaştıklarını, biz de bu konu hakkında gerekli kurumlarla iletişime geçeceğiz, gerekli bilgilendirmeleri yapacağız hem vatandaşların can ve mal güvenliği için gerekli olduğu zamanlarda vatandaşlarımızı da uyarıyoruz. Bu sadece ayı vakası olmayabilir farklı hayvan türlerini de barındırmaktadır. Ağlı ilçesi dağlık ve engebeli olduğu için bir o kadar da ağaçlık bir alan olduğu için ormanlık bir alan olduğu için vatandaşlardan yavaş yavaş ayı vakalarını duymaya başlıyoruz" diye konuştu.



"İhbarı alır almaz olay yerine intikal ettik"



Anne ayı ve 2 yavrusunun rehin aldığı 3 işçiyi bölgeden kurtarmak için olay yerine gittiklerini dile getiren Ağlı İlçe Karakol Amiri Başpolis Burhan İnan ise, "13 Haziran Cuma Günü 12.53 sıralarında 155 telefonuna gelen ihbar ile işçiler kendilerinin orman kesimi yaptığını, daha sonra da kesim yaptığı esnada bir tane büyük ayı ve 2 tane küçük yavrusunun gelerek kendilerini rahatsız ettiğini ve çok korktuklarını beyan ettiler. Biz de ihbarı alır almaz olay yerine intikal ettik. Aracımızı bırakarak çevredeki vatandaşlardan da yardım alarak onların bulunduğu yere ormanın içerisinden yürüyerek, çamur içinde devam ettik. Bu esnada biz bağırma diye tabir edilen çok yüksek sesle konuşarak 'durumunuz nasıl, iyi misiniz, nasılsınız' falan diye sorduk. Onların yanına sadece bağırma şeklinde haberleşerek giderek onları bulduk. Bulduğumuz da vatandaşlarımız oldukça korkmuştu. Biz gittiğimizde traktörün üzerindeydiler. Bizi görünce arkadaşlar aşağı indiler. Bizde çevrede araştırmamızı yaptık. İlk başta herhangi bir ayıya rastlayamadık. Daha sonra araştırma yaptığımız esnada işçilerden bir tanesi ayıyı gösterdi. Bende baktım gerçekten anne ayıya benziyordu. Tam o sırada ayı gözden kayboldu. Biz de aynı şekilde vatandaşlarımızın ve kendimizin can ve mal güvenliğini sağlamak için havaya kontrollü şekilde bir iki el ateş ettik. Daha sonra vatandaşlarla birlikte aynı yoldan yürüyerek tekrardan polis merkezine intikal ettik" diye konuştu. - KASTAMONU

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Koyun peynirine talep arttı, vatandaşlar günlerce sipariş için bekliyor

Mursi'nin oğlundan ilk açıklama: Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız

Son Dakika! Mursi'nin ölümü sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama: Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum

Son Dakika! Mısır eski Devlet Başkanı Mursi, hayatını kaybetti