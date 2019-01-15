Son Dakika Haberleri: 3 Yıl Sonra Ağlara Takılan 'Drone'daki Görüntülerini Kurtardı

3 Yıl Sonra Ağlara Takılan 'Drone'daki Görüntülerini Kurtardı

32 dakika önce

RİZE'de, fotoğrafçı Harun Mavi, Karadeniz üzerinde çekim yaptığı sırada teknik arıza nedeniyle drone'u düştü.

3 Yıl Sonra Ağlara Takılan 'Drone'daki Görüntülerini Kurtardı, System.String[]
RİZE'de, fotoğrafçı Harun Mavi, Karadeniz üzerinde çekim yaptığı sırada teknik arıza nedeniyle drone'u düştü. Gündoğdu Limanı içerisinde denizde kaybolan drone, dalgıçların yaptığı aramaya rağmen bulunamadı. Drone, 3 yıl sonra balıkçı teknesinin ağlarına takıldı. Drone'u teslim alan ve tuzlu suda oksitlenen kameranın hafıza kartını temizleyen Mavi, o gün çektiği görüntüleri kurtardı.

Fotoğrafçı Harun Mavi, 3 yıl önce Karadeniz'de, Gündoğdu Limanı içerisinde drone ile görüntü almaya başladı. Drone bir süre sonra teknik arıza nedeniyle denize düştü. Suda gözden kaybolan drone, dalgıçların su altında yaptığı aramaya rağmen bulunamadı. Mavi, limandaki balıkçılardan drone'nun kıyıya vurması halinde kendisine haber vermelerini istedi. Harun Mavi'ye 3 yıl sonra drone'la ilgili haber geldi. Drone'nun, balıkçı teknesinin ağlarına takıldığı bildirildi. Drone'nunu balıkçılardan teslim alan ve tuzlu suda oksitlenen kameranın hafıza kartını temizleyen Mavi, o gün çektiği görüntüleri kurtardı. Kartta, düşme anı kaydı dışında diğer görüntülerin yer aldığı belirlendi.

Olay gününü anlatan Harun Mavi, balıkçı barınağında çekim yaptığı sırada drone'nun düştüğünü belirterek, "Drone havada deşarj olması sonucunda metrelerce yükseklikten Karadeniz sularına çakıldı. Dalgıç arkadaşlar düştükten sonra kontrole geldi. Limanın içerisinde olduğu için denizin dibi bulanıktı. 1 metre bile görüş alanı yoktu. Dalgıç arkadaşlar tüm aramalarına rağmen drone'u bulamadı. Aramalar sonuç vermeyince umudu kestik. Aradan geçen yaklaşık 3 yıl sonra drone balıkçıların ağına takıldı. Balıkçıların bana ulaştırdığı drone kullanılmaz haldeydi. Hafıza kartı uzun süre deniz suyuna maruz kalmasından dolayı oksitlenmiş, temizledik ve görüntülerimizi kurtardık. Görüntülerde herhangi bir olumsuz şey olmadı" dedi.

- Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:22 Kaynak: DHA

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