Aşiret araya girdi! 3 yıllık kan davası, barış töreniyle nihayete erdi

Çınar ilçesi kırsal Ayveri Mahallesi'nde Ete ile Kurt aileleri arasında meydana gelen ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın ardından 3 yıl süren husumet başladı. Bu husumetin sonlanması için Metina aşireti üyelerinin kurduğu Metina-Der, her iki tarafla görüştü. Kanaat önderlerinin de araya girmesiyle iki taraf da barışmayı kabul etti. Daha sonra ise Ayveri Mahallesi'nde tören düzenlendi.

''KEŞKE BU HUSUMET YAŞANMASAYDI''

Törene eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve eski dernek başkanı Aydın Pirinççioğlu ile iki tarafın aile üyeleri katıldı. Ahmet Türk, "Bu tür olayların yaşanması içimizi yakıyor. Biz istiyoruz ki bütün kardeşlerimiz ve dostlarımız birbirine yakın olsunlar. Çıkmış olan olaylar büyümeden herkesin kendi tarafından mücadele etmesi gerekir. Dedikodu çıkmadan olayların bitmesi gerekiyor. Bu olayların sona ermesi için mücadele eden herkes cennetliktir, hayır sahibidir. Dinimizde barışla kim uğraşırsa cennetlik olduğu belirtilmiştir. Güzel bir kalple birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Keşke bu husumet yaşanmasaydı. Eğer affedilecek bir imkan varsa affetmek kadar çok güzel bir şey yoktur" dedi. Tören, ailelerin barış yemini etmesiyle son buldu.