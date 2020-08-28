30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, tarihin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos zaferinin 98. yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

30 Ağustos zaferinin, ülkeyi bölmek, milleti esaret altına almak isteyen devletlere karşı en zor koşullarda, her şeyin bittiği sanılan bir dönemde, milletin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın sonucunda kazanılan onurlu bir zafer olduğuna vurgu yapan Şimşek, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal önderliğinde 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde kazanılan bu eşsiz zafer, Türk milletinin, birlik ve bütünlüğüne yönelik her türlü tehdit ve saldırı karşısında kenetlenerek hiçbir gücün hangi amaçla ve ne şekilde olursa olsun birliğinin ve bağımsızlığının elinden alınmasına fırsat vermeyeceğinin simgesi oldu. Hiç şüphesiz ki atalarımızdan emanet aldığımız mukaddes vatanımızın, birliği ve bütünlüğünü muhafaza etme mücadelemiz, dün olduğu gibi bugün de aynı azim ve inançla devam edecektir. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bayrağı, vatanı ve milleti uğruna canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Türk ulusunun ebedi bağımsızlığına giden yolda en büyük zaferlerden biri olan 30 Ağustos'un, aynı zamanda çağdaş ve saygın Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gün olduğuna dikkati çekti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ya İstiklal, ya Ölüm" diyerek başlattığı kurtuluş mücadelesine, 7'den 70'e, kadını, erkeği, hatta çocuğuyla katıldığını aktaran Gürer, "Bağımsızlığa adanmış bu mücadele, azimle zaferle sonuçlandı. Zor koşullara rağmen, Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kazanılan bu zafer, bağımsız, özgür, çağdaş ve saygın Türkiye Cumhuriyetinin kapılarını açtığı gibi tüm dünyadaki mazlum milletlere de örnek bir mücadele olması açısından, tarihe Büyük Zafer olarak geçmiştir." ifadelerini kullandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ise mesajında, "Türk tarihinin en büyük kahramanlık destanlarından birisi olan 30 Ağustos zaferi, tarih boyunca var olma mücadelesi vermiş olan aziz Türk milletinin bağımsızlık, birlik ve beraberlik inancının ve vatan sevgisinin bir göstergesidir. Bizlere düşen, büyük fedakarlıklarla ve büyük bir kahramanlıkla kurtarılan bu vatanın milli şuurunu, milli birliğimizden ve dirliğimizden asla taviz vermeden korumak ve güçlendirmektir." ifadelerini kullandı.