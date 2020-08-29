30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Çakır mesajında, emsalsiz bir kahramanlık destanı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünü, millet olarak hep birlikte kenetlenerek kutlamanın mutluluk ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

30 Ağustos Zafer Bayramı ile aziz milletin vatan topraklarının asla işgal edilmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya ilan ettiğini aktaran Çakır, "Bu duygu ve düşüncelerle bu onurlu tarihi bizlere armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Tüfenkci, mesajında Kurtuluş Savaşının tarihte benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, 30 Ağustos Zafer Bayramının heyecanı ve gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Ecdadın tüm dünyada benzeri görülmemiş fedakarlıklarla koruduğu vatanı, aynı gurur ve şanla geleceğe taşımanın asli görevleri olduğuna işaret eden Tüfenkci, "Tarihimizden aldığımız güç, çalışma azmimizle birleştiğinde milletimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur. Bu bilinçle ülkemizin menfaati ve geleceği için canla başla çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kaydetti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise mesajında 30 Ağustos'ta elde edilen zaferin şanlı tarihin mihenk taşlarından olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bize düşende bu şanlı ecdadın torunları olarak şer odaklarına karşı bu aziz vatanı tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla sonuna kadar korumaktır. 26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Türk Milleti'nin zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, başka ülkelerin boyunduruğu altında yaşayan tüm milletlere örnek olmuştur."

MHP İl Başkanı Mesut Samanlı da mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, kahraman Türk ordusu ile Türk halkının başladığı mücadelenin büyük bir zaferle taçlandığına işaret etti.

Samanlı, mesajında şunlara yer verdi:

"Mermileri çocuğuymuş gibi kucağında taşıyan, düşmana geçit vermeyen Kara Fatmaların, nice kadınlara örnek olmuş Rahime hanımların, mermilerini düşman sinesine saplarken bir an dahi tereddüt etmeyen Nene Hatunların ve nicelerinin de zaferidir. 30 Ağustos ruhu, o günden bugüne bizimle yaşamaya devam etmektedir."