30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kendirli, mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla neticelendirilip, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunu tüm dünyaya gösterildiğini anımsattı.

Zor şartlar ve imkansızlıklara rağmen kararlılıkla zaferlerin kazanıldığını aktaran Kendirli, Türk milletinin hiçbir zillet ve esareti kabul etmeyeceğini herkese ispatladığını hatırlattı.

Milletin birlik, beraberlik ve iman gücüyle aşamayacağı engel olmadığını vurgulayan Kendirli, "Aziz milletimiz bu şanlı zafer ile kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiştir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, vatanımız uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

İlhan ise işgal altındaki ülke toprakları için verilen kurtuluş mücadelesinin zaferle sonuçlandırılarak, bu başarının tüm dünyaya gösterildiğini aktardı.

30 Ağustos'un, dünyada bağımsızlık mücadelesinin eşsiz ve en önemli örneği olduğunu aktaran İlhan, şunları kaydetti:

"Bizlerin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde ülke bağımsızlığını korumaya devam edeceğine olan inançla büyük mücadelenin zaferle sonuçlanmasını sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum."