30. Arap Birliği Zirvesi Tunus'ta Başladı

Arap Birliği
Liderler Zirvesi'nin 30. toplantısı Tunus
'ta başladı.
Başkanlığını Tunus Cumhurbaşkanı
Baci Kaid Sibsi yürüttüğü zirveye, aralarında Suudi Arabistan
Kralı Selman Bin Abdulaziz ile Katar
Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani
'nin de olduğu 13 lider katılıyor. Sudan
, Cezayir
, Umman ve Bahreyn
ise zirvede devlet başkanı yardımcısı, başbakan yardımcısı ya da temsilci düzeyinde yer alıyor. Suriye
zirvede yer almazken Suriye dosyası, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Golan Tepeleri
kararı sonrası toplantı gündeminde yerini aldı.
Zirvede Filistin
davası, Libya
ve Yemen
'deki durum, Sudan'a kalkınma yardımı ve İran
'ın Arap devletlerinin iç işlerine müdahalesi başta olmak üzere 20 görüşme konusu bulunuyor.