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30 bin nüfuslu mahallede 'semt pazarımız kurdurulmuyor" iddiası - Son Dakika

30 bin nüfuslu mahallede 'semt pazarımız kurdurulmuyor" iddiası

24.07.2021 12:47
30 bin nüfuslu mahallede 'semt pazarımız kurdurulmuyor

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesine bağlı 30 bin nüfuslu 71 Evler Mahallesi'nde belediyenin kurulması için onay verdiği semt pazarı, bazı pazarcıların tutumu nedeniyle 2 haftadır açılamıyor.

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesine bağlı 30 bin nüfuslu 71 Evler Mahallesi'nde belediyenin kurulması için onay verdiği semt pazarı, bazı pazarcıların tutumu nedeniyle 2 haftadır açılamıyor. Bugün sokağa tezgah açmak isteyen esnaf ile pazarın kurulmasını istemeyen pazarcılar arasında çıkan kavga çıktı. Polis müdahale ederek tarafları ayırdı. Muhtar Veysel Gaznepoğlu, "Bazı pazarcılar hem gelmiyor hem de gelenlere de mani oluyorlar" dedi.

Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde, mahalleli, semt pazarı kurulması için muhtarlık aracılığıyla Odunpazarı Belediyesi'ne başvurdu. Belediye meclisinde mahallelinin talebi onaylanıp, cumartesi günleri Hızırer Sokak'ta Pazar kurulmasına karar verildi. Pazara gelecek olan esnaf içinde yer kurası çekildi. Ancak diğer semt pazarlarına da tezgah açan bazı pazarcıların, yeni kurulacak pazara gelen esnafı tehdit ederek pazar kurulmasına izin vermedikleri iddia edildi.

SOKAKTA TARTIŞMA ÇIKTIBu sabah pazar kurulmasını istemedikleri belirtilen pazarcılar ile sokağa tezgah açmaya çalışanlar arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine caddeye çok sayıda polisin yanı sıra Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı. Yeni kurulan pazar yerinde polis ekiplerinin tedbir aldığı sokakta sadece 5 esnaf tezgah açabildi.Bu durumun 2 haftadır sürdüğünü ifade eden 71 Evler Mahallesi Muhtarı Veysel Gaznepoğlu, bazı pazarcı esnafın pazarın kurulmaması için ellerinden geleni yaptığını iddia etti. Muhtar Gaznepoğlu, "Mahalle sakinlerimiz bir pazar kurulmasını istedi. Biz de muhtarlık olarak taleplerini belediyeye bildirdik. Belediye de meclisten karar alarak onayladı. Pazarcılar için esnaf için kuralar çekildi. Bu sokak üzerinde esnaf için numaralama çalışması yapıldı. Pazarcı esnafı tuvalet sıkıntısı olacağını söyledi. Bunun üzerine seyyar tuvaletler yapıldı. Bazı pazarcılar hem gelmiyor hem de gelenlere mani oluyorlar. Burada pazar kurulmaması için ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.Mahallede oturan Ahmet Yavuz da 15 yıldır yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Emek Mahallesi pazarına yürüyerek gidip geldiklerini söyledi. Yeni pazarın kurulmasını bazı pazarcıların esnafı tehdit ederek engellediklerini iddia eden Yavuz, "Ellerimizde pazar arabasıyla tehlikeli yollardan geçerek gidiyoruz. Çok mağduruz, buraya pazar kurulmasını istiyoruz. Bazı pazarcılar buraya pazar kurdurmuyor. Emek pazarında yer değeri 5 bin liraymış, buraya açıldığı zaman 2 bin liraya düşüyormuş. Yani yer değeri düşecekmiş, diye açtırmıyorlar. Kimse cesaret edip de açamıyor. Açacak olan esnafı da tehdit ediyorlar" diye konuştu.MAHALLELİ TOPLANIP YÜRÜYÜŞ YAPTI

Pazarın kurulduğu sokakta bir araya gelen çoğunluğu kadınlardan oluşan mahalleli yürüyüş yaparak durumu protesto etti. 'Pazar istiyoruz' diye slogan atan kalabalık sorunlarına en kısa sürede çözüm bulunmasını istedi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri pazarın olduğu sokakta tedbir aldı.


30 bin nüfuslu mahallede 'semt pazarımız kurdurulmuyor iddiası
30 bin nüfuslu mahallede 'semt pazarımız kurdurulmuyor iddiası
30 bin nüfuslu mahallede 'semt pazarımız kurdurulmuyor iddiası
30 bin nüfuslu mahallede 'semt pazarımız kurdurulmuyor iddiası
30 bin nüfuslu mahallede 'semt pazarımız kurdurulmuyor iddiası
30 bin nüfuslu mahallede 'semt pazarımız kurdurulmuyor iddiası
30 bin nüfuslu mahallede 'semt pazarımız kurdurulmuyor iddiası
30 bin nüfuslu mahallede 'semt pazarımız kurdurulmuyor iddiası
30 bin nüfuslu mahallede 'semt pazarımız kurdurulmuyor iddiası
30 bin nüfuslu mahallede 'semt pazarımız kurdurulmuyor iddiası
30 bin nüfuslu mahallede 'semt pazarımız kurdurulmuyor iddiası
30 bin nüfuslu mahallede 'semt pazarımız kurdurulmuyor iddiası
30 bin nüfuslu mahallede 'semt pazarımız kurdurulmuyor iddiası
30 bin nüfuslu mahallede 'semt pazarımız kurdurulmuyor iddiası
30 bin nüfuslu mahallede 'semt pazarımız kurdurulmuyor iddiası

Odunpazarı, Muhtar, Polis, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 30 bin nüfuslu mahallede 'semt pazarımız kurdurulmuyor' iddiası - Son Dakika


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