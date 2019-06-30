30 Haziran Pazar DHA Spor Gündemi
55 dakika önce
13.30 Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:43 Kaynak: DHA
13.30 Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.
17.15 Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 93'üncüsü Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.
AVRUPA U21 ŞAMPİYONASI
Final
21.45 Almanya-İspanya
AFRİKA ULUSLAR KUPASI
Grup Aşaması
19.00 Burundi- Gine (Fode Koita)
19.00 Madagaskar- Nijerya (Chidozie Awaziem, Abdullahi Shehu, Henry Onyekuru)
22.00 Uganda- Mısır (Trezeguet)
22.00 Zimbabwe- Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Luyindama, Moke)
FIBA AVRUPA KADINLAR BASKETBOL ŞAMPİYONASI
Grup Aşaması
13.00 Ukrayna-Büyük Britanya
15.30 Çek Cumhuriyeti-Karadağ
17.00 Macaristan-TÜRKİYE
18.30 Letonya-İspanya
18.45 Belarus-Rusya
19.30 İtalya-Slovenya
21.00 İsveç-Fransa
21.30 Belçika-Sırbistan
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