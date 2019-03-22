30 Saniyede Haftanın Fotoğrafları
1 saat önce
Etiyopya uçak kazasından Yeni Zelanda'daki terör saldırısına kadar 30 saniyede sizler için derlediğimiz haftanın fotoğrafları.
Etiyopya
uçak kazasından Yeni Zelanda
'daki terör saldırısına kadar sizler için derlediğimiz haftanın fotoğrafları. Etiyopya Hava Yolları'na ait düşen uçakta hayatını kaybedenlerden birisinin yakını uçağın düştüğü yerdeki toprağı yüzüne sürerek acısını yaşıyor. Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki El Nur camisine yapılan terör saldırısından yaralı kurtulan birisi ambulansa yerleştiriliyor. Paris
'teki Cumhuriyet Meydanı
'nda göstericiler Cezayir Cumhurbaşkanı
Abdelaziz Buteflika'yı protesto ediyor. Venezuela
'da uzun süre devam eden elektrik kesintisini protesto eden göstericiler Karakas şehrinde bir sokağı işgal ederek öfkelerini gösteriyor. Hollanda
'nın başkenti Amsterdam
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:03
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