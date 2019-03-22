Son Dakika Haberleri: 30 Saniyede Haftanın Fotoğrafları

30 Saniyede Haftanın Fotoğrafları

1 saat önce

Etiyopya uçak kazasından Yeni Zelanda'daki terör saldırısına kadar 30 saniyede sizler için derlediğimiz haftanın fotoğrafları.

Etiyopya uçak kazasından Yeni Zelanda'daki terör saldırısına kadar sizler için derlediğimiz haftanın fotoğrafları. Etiyopya Hava Yolları'na ait düşen uçakta hayatını kaybedenlerden birisinin yakını uçağın düştüğü yerdeki toprağı yüzüne sürerek acısını yaşıyor. Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki El Nur camisine yapılan terör saldırısından yaralı kurtulan birisi ambulansa yerleştiriliyor. Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda göstericiler Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelaziz Buteflika'yı protesto ediyor. Venezuela'da uzun süre devam eden elektrik kesintisini protesto eden göstericiler Karakas şehrinde bir sokağı işgal ederek öfkelerini gösteriyor. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da küresel ısınmayı protesto eden bir kadın WhatsApp'ta ücretsiz bültenimize abone olun, Türkiye ve dünya gündeminden seçtiğimiz haberler her gün telefonunuza gelsin! Abone olmak için tıklayın.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:03 

Etiyopya, Yeni Zelanda, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cami Katliamı Sonrası İlk Cuma Canlı Yayınlandı, Başbakan Hadisle Konuşmasına Başladı Erdoğan'ın Övgüyle Bahsettiği Yeni Zelanda Başbakanı'na Ölüm Tehdidi Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı'ndan Haluk Levent'e Teşekkür! Otelde Odasına Gizli Kamera Koyup Cinsel İlişki Görüntülerini Canlı Yayınladılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 18:06:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 30 Saniyede Haftanın Fotoğrafları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]