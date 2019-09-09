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30 yıldır evde dua eşliğinde aşure geleneği

1 saat önce

30 yıldır evde dua eşliğinde aşure geleneği Bu evde 30 yıldır aşure pişiyor 30 yıldır her yıl aşure yapan Özeklioğlu evde aşurenin yapımını anlattıKIRKLARELİ - Kırklareli'nde 15'e yakın malzemeyle yapılan, bolluk ve bereketin simgesi aşure, muharrem ayında sofraları renklendiriyor.

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30 yıldır evde dua eşliğinde aşure geleneği

Bu evde 30 yıldır aşure pişiyor

30 yıldır her yıl aşure yapan Özeklioğlu evde aşurenin yapımını anlattı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 15'e yakın malzemeyle yapılan, bolluk ve bereketin simgesi aşure, muharrem ayında sofraları renklendiriyor. Ergül Özeklioğlu 30 yıldır dua eşliğinde yaptığı aşurenin yapım aşamasıyla ilgili bilgi verdi.

Kırklareli'nin Karahıdır mahallesi'nde ikamet eden ev hanımı Ergül Özeklioğlu, 30 yıldır Nuh peygamberin tufan sonrası karaya bastığında elinde kalan son malzemelerle yaptığı aşa denilen aşureyi yapıyor. Özeklioğlu Lezzeti dilden dile dolaşan aşureye ilişkin bilgi verdi. Aşure yapımı için akşamdan beri hazırlık yaptıklarını ifade eden Özeklioğlu, sabaha kadar yumuşattıkları malzemelerle işe başladığını ifade etti.


Bereketi için duası yapılıyor

Bolluk bereket ayı olduğunu da söyleyen Ergül Özeklioğlu, aşurenin daha bereketli olması için tencere başında dua ettiklerini belirtti. Yaklaşık bir saat pişen aşure daha sonra komşulara dağıtılmak ve misafirlere ikram edilmek üzere kaplara konuluyor.


Evde 30 yıldır aşure pişiyor

Evede her yıl bunu gelenek hale getirdiklerini ifade eden Ergül Özeklioğlu yaptığı açıklamada, "Bugün Muharrem Ay'ının onuncu günü, aşure günümüz. 30 yıldır aşure yapıyorum. 15 çeşit malzememiz var. Buğdayımı akşamdan ıslatıyorum. Bir defa kaynatıp bırakıyorum. İnciri, kur üzümü, kuş üzümünü onları da akşamdan kaynatıyorum. Siyah salmasın diye. İçindekiler nohut, kuru üzüm, kuş üzümü, incir, kayısı, badem, fındık, fıstık, şekerimiz var, tarçınımız var. Sabah kaynadıktan sonra malzemelerin hepsini atıyorum ve kaynıyor. Kaynadıktan sonra indiririm. Buğdayımı sıkmasın diye İndireceğime yakın şekerimi atıyorum. İndirdikten sonra Kur'an-ı Kerim'i okuyorum. Ondan sonra komşuya dağıtırım Allah kabul etsin" dedi.

Kırklareli, Karahıdır, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:31 Kaynak: İHA
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