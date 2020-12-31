31 Aralık 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Alev Alev

00:30 Yol Arkadaşım

02:45 Cici Babam

03:00 Çukur

04:30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

05:06 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

06:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

12:45 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu

12:45 Alev Alev

12:45 Milyarder

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

15:30 Yılbaşı Sürprizi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yol Arkadaşım

20:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

22:30 Cici Babam