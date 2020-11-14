Hazır giyime talep arttı, 35 yıllık terzi 7 yıldır takım elbise dikmedi - Son Dakika

Hazır giyime talep arttı, 35 yıllık terzi 7 yıldır takım elbise dikmedi

14.11.2020 10:08

Hazır giyime talep arttı, 35 yıllık terzi 7 yıldır takım elbise dikmedi Hazır giyim ürünlerine olan talebin artması sonucu terzilerde artık yeni takım elbise ve pantolon dikilmiyor.

Hazır giyime talep arttı, 35 yıllık terzi 7 yıldır takım elbise dikmedi

SAMSUN - Hazır giyim ürünlerine olan talebin artması sonucu terzilerde artık yeni takım elbise ve pantolon dikilmiyor. 35 yıllık terzi Hasan Göktan isteyen olmadığı için 7 yıldır takım elbise dikmediğini söyledi.

Fabrikasyon ürünlerin piyasaya çıkmasından itibaren eskiden revaçta olan el emeği meslekler ve ürünlerine olan ilgi azaldı. Eskiden 7 kişi çalıştıklarını ve sürekli yeni ürün diktiklerini belirten terzi Göktan, vatandaşların şimdilerde yalnızca tamirat için terzilere geldiğini belirtti.

Hasan Göktan, "Eskiden biz 7 kişi çalışıyorduk. Yeni dikiyorduk. Daha çok takım elbise dikiyorduk. Takım elbise, pantolon işleri oluyordu ama şu anda maalesef o bitti. 1999 krizinden sonra o iş bitti. Çin olaya girdi. Çin işi girince işler, giyim sektörü bedava oldu. O zaman çoğu terzi bıraktı. Yüzde 95-97'si bıraktı. Az sayıda kişi vardır ama onlarda kendi çapında mücadele ediyor. Zevk için o para kazanmak için zor. Dünyanın en iyi kaliteli kumaşlarını üretenlerden bir tanesi Türkiye'dir. Ama maalesef insanlarımız yabancı kültür yüklendi. Adam çok kalitesi düşük olan kumaşları getirsen birde bizim kumaşları getirsen vatandaş yabancıyı tercih ediyor" dedi.

Yeni dikimlerin oldukça azaldığını belirten Terzi Göktan, "Takım elbise çok zaman alıyor. Çok daha maliyetli oluyor. Kazancı az oluyor. Bir takım elbiseyi aşağı yukarı 1 haftada ancak dikebilirsiniz. Terzi gibi dikerseniz. Zaten herkes konfeksiyona döndü. Ben çok zamandır dikmiyorum ama tahmin ediyorum 1000 TL'yi geçer. Ne diyeceksiniz çoğu insanımız veremiyor. Onun için meslek bitti ama tamir işi devam eder. Ben çok zamandır dikmiyorum zaten. 6-7 sene önce bir takım dikmiştim. Ondan sonra 4-5 ay önce bir iki pantolon diktim. 10 senede diyelim 4-5 tane pantolon ancak dikmişimdir. O kadar az yani" diye konuştu.

Hazır giyime talep arttı, 35 yıllık terzi 7 yıldır takım elbise dikmedi
Hazır giyime talep arttı, 35 yıllık terzi 7 yıldır takım elbise dikmedi
Hazır giyime talep arttı, 35 yıllık terzi 7 yıldır takım elbise dikmedi
Hazır giyime talep arttı, 35 yıllık terzi 7 yıldır takım elbise dikmedi
Hazır giyime talep arttı, 35 yıllık terzi 7 yıldır takım elbise dikmedi
Hazır giyime talep arttı, 35 yıllık terzi 7 yıldır takım elbise dikmedi
Hazır giyime talep arttı, 35 yıllık terzi 7 yıldır takım elbise dikmedi
Hazır giyime talep arttı, 35 yıllık terzi 7 yıldır takım elbise dikmedi
Hazır giyime talep arttı, 35 yıllık terzi 7 yıldır takım elbise dikmedi

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hazır giyime talep arttı, 35 yıllık terzi 7 yıldır takım elbise dikmedi - Son Dakika Ekonomi


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