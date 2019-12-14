350 yıllık Kabe örtüsü İstanbul'da ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 350 yıllık Kabe örtüsü İstanbul'da ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

350 yıllık Kabe örtüsü İstanbul'da ziyaretçilerini bekliyor

6 saat önce

Kabe örtüleri ve Kabe'ye dair hatıra eşyalardan oluşan özel koleksiyon İstanbul'da ziyaretçilerini bekliyor.

350 yıllık Kabe örtüsü İstanbul'da ziyaretçilerini bekliyor, System.String[]

Kabe örtüleri ve Kabe'ye dair hatıra eşyalardan oluşan özel koleksiyon İstanbul'da ziyaretçilerini bekliyor. Sergide, koleksiyonun en gözde parçası olan 350 yıllık Kabe örtüsü İstanbulluların beğenisine sunuldu.


Eyüpsultan'da bulunan Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenen "Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar" sergisi devam ediyor. Koleksiyoner Bekir Kantarcı'nın 1991 yılında Suudi Arabistan'da başladığı Kabe örtüsü koleksiyonu vatandaşların beğenisine sunuldu.


Eline geçen ilk parçayla başlayan bu serüvenin koleksiyona dönüştüğünü belirten Bekir Kantarcı, "Uzun yıllar Suudi Arabistan'da yaşadım. 1991 yılında ilk gidişimde Kabe örtüsü, Kabe hatıraları her Müslüman gibi bizi de cezbetmişti. O yıllarda elime geçen ilk parçayla birlikte başlayan bu merak şu an güzel bir koleksiyona dönüştü. 'Kabe örtüleri ve Kabe yolunda hatıralar' ismini verdiğimiz bu sergi İstanbul'da Bahariye Mevlevihanesi'nde ziyarete açılmış vaziyette" dedi.


"En eskisi 350 yıl önceye dayanan Ravza örtüsü"


Sergide İstanbul'dan Mekke ve Medine'ye gönderilen hediyelerden, Osmanlı'da her yıl Kabe örtüsünün gönderilme seremonisi olan Surre Alayı'na ait sandıklar ve bu sandıklara konulan feraşet çantalarına kadar çok sayıda değerli parçanın bulunduğunu ifade eden Kantarcı, "Bu sergide Kabe örtüsünden çok özel, nadide parçaları sergiliyoruz. Osmanlı dönemine ait örtüler var bu sergide. En eskisi 350 yıl önceye dayanan Ravza örtüsü. Yine İstanbul Sultanahmet Camii avlusunda dokunmuş kırmızı Kabe iç örtüleri var. Sultan Abdülmecit döneminde İstanbul'dan gönderilmiş Mescid-i Nebevi'de asılmış çok özel bir parça sergileniyor. Hepsinden de önemlisi son 60-70 yılın Kabe örtülerinin kendisini de burada görmek mümkün" diye konuştu.


"Kabe'ye gidenler bunu hissedecekler, gitmeyenler de o atmosferi, kokuyu ve duyguyu görecekler"


Sergiyi gezenlerin Kabe'deki atmosferi ve duyguyu hissedeceklerini söyleyen Koleksiyoner Bekir Kantarcı, "Kabe örtülerinin yanı sıra İstanbul'dan Mekke'ye uzanan taşınma hikayesi var burada. Surre Alayları, Mahmeli Şerif Törenleri, mahmer sandıkları, feraşet çantaları, buradan gönderilen hediyelerden örnekler var. Hacılarımızın 120 yıllık sürede yapmış oldukları Hac yolculuklarında getirmiş oldukları hediyeler var. Gülabdan, sürmedan, eski zemzem kutuları ve bardakları gibi tarihi objeler mevcut. Özellikle Kabe'ye gidenler bunu hissedecekler gitmeyenler de o atmosferi, o duyguyu, o kokuyu burada görecekler. Bu anlamda inşallah hayırlara vesile olur" şeklinde konuştu.


Sergiye ev sahipliği yapan İnsan ve Medeniyet Hareketi Sanat Birimi Sorumlusu Meryem Güney ise şöyle konuştu: "Sanat birimi olarak medeniyetimizin ihyası adına önemli çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Burada geleneksel sanatlar eğitimleri veriyoruz. Bugün de çok önemli bir koleksiyona ev sahipliği yapıyoruz. Bu koleksiyonun açılışını 8 Kasım'da yaptık. Yıl sonuna kadar devam edecek. Bekir Kantarcı beyefendinin 25 yıl süresince topladığı çok değerli Kabe örtüleri ve değişik objelerin olduğu özel bir sergi."


Sergi yıl sonuna kadar İstanbulluların ziyaretine açık olacak. - İSTANBUL

Bahariye Mevlevihanesi, Suudi Arabistan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray'da Mariano ile yollar ayrılacak!
Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu! Polise ateş edip kaçan cezaevi firarisini yakalamak için operasyon düzenleniyor

Son Dakika Haberleri
16:24 GAZİOSMANPAŞA'DA HAREKETLİ DAKİKALAR (4) - Son Dakika
16:24 Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar - Son Dakika
16:24 Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama - Son Dakika
16:24 Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk: "Davamıza sahip çıkan ülke, Türkiye" - Son Dakika
16:21 İstanbul'da metro raydan çıktı; Duraklarda izdiham oluştu - Son Dakika
15:33 İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu - Son Dakika
15:08 Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 16:28:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 350 yıllık Kabe örtüsü İstanbul'da ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]