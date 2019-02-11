%39'luk Büyüme İle Türkiye Ekonomisine Destek

Türk Lirası'nın değer kaybedişi, enflasyonun yüzde 25'e yükselişi, inşaat sektöründe büyümenin beklenenin altında kalması gibi birçok ekonomik parametre ve Türkiye'nin 2019 vizyonunun konuşulduğu ve ekonominin değerlendirildiği Baumit Türkiye'nin "Patronlar Zirvesi" düzenlendi.

Bununla birlikte 2018'i değerlendiren, 2019 planlarını aktaran sunumlar ve son yıllarda büyümeye ara vermeden devam eden Baumit sayısal verilerini, çalışma yöntemlerini, 2018 faaliyetlerini ve ekonomik koşulları değerlendiren sunumlar gerçekleştirildi.

Baumit bu önemli etkinliği daha da anlamlı hale getirmek için "Geleceğimizi Mantoluyoruz" sosyal sorumluluk projesi tanıtıldı. Kısıtlı imkanlara sahip çocuklara kışlık mont bağışının yapılacağı bu özel projede, bayilerin de katılımı ile binlerce mont, öğrenimlerine devam eden çocukların geleceğini ısıtacak.

"KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER EKONOMİK BELİRSİZLİĞİ GİDERİYOR"

Akademisyen ve Mimar Esin Tümer, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Baumit Türkiye Genel Müdürü Atalay Özdayı yapı sektörü, mevzuat, enerji verimliliği ve yapı sektörünün geleceğinin konuları masaya yatırdı. Ünlü televizyon programcısı ve ekonomist Cem Seymen konuşmasında eğitimin, katma değerli ürünler üretmenin, insana yatırım yapmanın ekonomik belirsizlikleri gidereceğini vurguladı. Baumit Türkiye'nin de bağlı bulunduğu Schmid Industrie Holding Yönetim Kurulu Başkanı Robert Schmid toplantıya yönelik mesajlarını bir video aracılığıyla katılımcılara iletti. Toplantıya katılmak için ülkemizde bulunan; Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Romanya ve Sırbistan'dan sorumlu Baumit Bölge Direktörü Peter Haginger konuşmasında, yerel değerlere verdikleri önemin ve Türkiye'ye olan güvenlerinin altını çizdi. 2006 yılından bu yana faaliyet gösteren Baumit geçtiğimiz yıl yüzde 39'luk bir büyüme gerçekleştirdi.

"İyiler Her Zaman Kazanır" konseptiyle hayata geçirilen, 200'ü aşkın bayinin katılım gerçekleştirdiği zirvede ekonomik belirsizliklere, tüm finansman zorluklarına karşın işini iyi yapanların her zaman kazandığının altı çizildi.Bu konsept için özel olarak hazırlanan animasyon videosu boyunca, önlerine çıkan engellere rağmen işlerini çok iyi yapmış 12 ünlü isim tek tek anıldı. Charlie Chaplin'den Elvis Presley'e, Beethoven'dan Müslüm Gürses'e kadar birçok değerli ismin ilham veren hikayesi anlatıldı.