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4,7 hektarlık alanıyla Yenice Arberatum sahasında sona gelindi - Son Dakika

4,7 hektarlık alanıyla Yenice Arberatum sahasında sona gelindi

28.09.2021 14:31

4,7 hektarlık alanıyla Yenice Arberatum sahasında sona gelindi Bin 200 metrelik ziyaretçi yolu tamamlanma aşamasında Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu: "Yetişme muhiti açısından farklılık arz eden ağaç türlerinin bir arada yetiştiği sahamız" "Sahamızı halkımıza açarak...

4,7 hektarlık alanıyla Yenice Arberatum sahasında sona gelindi

Bin 200 metrelik ziyaretçi yolu tamamlanma aşamasında

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu:

"Yetişme muhiti açısından farklılık arz eden ağaç türlerinin bir arada yetiştiği sahamız"

"Sahamızı halkımıza açarak kullandırmaya çalışacağız"

ZONGULDAK - Karabük'ün Yenice ilçesine 17 kilometre uzaklıkta ve bin 100 metre rakımdaki Yenice Arberatum Sahası, ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor. Yetişme muhiti bakımından birbirinden farklı ağaç türlerinin bir arada yetiştiği adeta ağaç müzesi olan sahada çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

1999 yılında dünya ormanlarını izleme kurulu tarafından belirlenen 100 sıcak noktadan birisi olan Yenice ormanlarındaki arberatum sahasında çalışmalar sürüyor. Yetişme muhiti bakımından birbirinden farklı ağaç türlerinin bir arada yetiştiği arberatum sahasına bin 200 metre uzunluğundaki yürüyüş yolu yapılıyor. Bölgeye doyumsuz manzaranın seyredilebilmesi için seyir terası da yapılacak.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nün Bartın-Karabük ve Zonguldak'ın yanı sıra Bolu ve Düzce'nin bir kısmını kapsayan alanı kapladığını anlatan Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, son 19 yılda orman varlığını 42 bin hektar artırdıklarını ifade etti. Bayraktaroğlu; "Orman Bölge Müdürlüğümüz Bartın, Karabük ve Zonguldak illerimizin tamamını kapsamaktadır. Ayrıca Bolu'nun Mengen ilçesinin 21 bin hektarlık alanında, Düzce'nin Yığılca ilçesinin 1700 hektarlık alanı da bölge müdürlüğümüz alanındadır. Bölge Müdürlüğümüzün genel alanı 944 bin 761 hektar olup toplam ormanlık alanımız 607 bin 408 hektardır. Yüzde 64'ü ormanla kaplıdır. Orman varlığımızı son 19 yılda 42 bin hektar artırdık. 1999 yılında dünya ormanlarını koruma ve izleme kurulu Avrupa ve yakınındaki bu çevresinde kalan 100 sıcak nokta belirlemişler. Gerek biyolojik çeşitlilik açısından önem arz eden gerekse gen kaynakları bakımından önem arz eden yerleri belirlemişler. 100 sıcak noktadan 9'u ülkemizde bulunmaktadır. 9 sıcak noktadan da ikisi bizim bölgemizdedir. Bu sıcak noktalardan birisi Küre Dağları diğer ise Yenice ormanlarımızdır. Gerçekten çok önem arz etmektedir. Ormanlık alan bakımından 96 bin hektarlık alanın 87 bin hektarı ormanlarla kaplıdır" diye ifade etti.

"Tür çeşitliliği ve yaban hayatı zenginliği bakımından önemli yer"

Doğal arberatum sahasının biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatı zenginliği bakımından önemine vurgu yapan Bayraktaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biyolojik çeşitlilik açısından doğal arberatum sahamız vardır. Yenice ilçesine 17 kilometre mesafededir. Bin 100 metre rakımdadır. Bu sahamız 4,7 hektarlık alanda ağaç, ağaçcık ve çalı türlerinden oluşmaktadır. Otsu çeşitli bitki türleri de bulunmaktadır. Yaklaşık bin 200 mesafesinde gezinti yolu yaptık. Ayrıca seyir terası yapacağız. Biyolojik çeşitlilik bakımından önem arz ediyor. Camiyanı çamı dediğimiz aslında kara çamın yetişme muhiti ırkı, kalın çap yapabiliyor. Bölgenin yetişme muhiti ırkı olarak arazideki ana kayadan almaktadır etkisini. Kavaklı şefliğimizde bin 120 rakımda 90 santimetre çapında 19 metre boyunda fındık ağacımız bulunmaktadır. Ayrıca bin 200 metre rakımında 2 metre 20 santimetre çapında porsuk ağacımız vardır. Tür çeşitliliği bakımından, yaban hayatı zenginliği bakımından önemli yerimizdir. Arberatum sahası ise şu. Çeşitli yetişme muhiti istekleri bakımından farklılık arz eden ağaç türlerinin bir arada yetiştiği sahamız. Bu sahamızda genelde ağaç türlerimizin yanında çeşitli otsu türlerimiz de var. Yürüyüş parkuru yapıyoruz. Doğal malzemeden doğaya uygun olacak şekilde bin 200 metre yürüyüş parkuru oluşturduk. Çalışmalar devam ediyor. Özellikle yöredeki kadın işçilerimiz çalışıyor. Bölgemize ekoturizm bakımından gerekse bilimsel ve eğitim bakımından önem arz edecek bir yer. Bütün halkımıza açarak orayı kullandırmaya çalışacağız.

4,7 hektarlık alanıyla Yenice Arberatum sahasında sona gelindi
4,7 hektarlık alanıyla Yenice Arberatum sahasında sona gelindi
4,7 hektarlık alanıyla Yenice Arberatum sahasında sona gelindi
4,7 hektarlık alanıyla Yenice Arberatum sahasında sona gelindi

Zonguldak, Karabük, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 4,7 hektarlık alanıyla Yenice Arberatum sahasında sona gelindi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4,7 hektarlık alanıyla Yenice Arberatum sahasında sona gelindi - Son Dakika
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