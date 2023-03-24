4 çocuk babası adam, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi - Son Dakika
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4 çocuk babası adam, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

24.03.2023 15:15
4 çocuk babası adam, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Adıyaman'da 4 çocuk babası Barış Aktaş, kimliği henüz belirlenemeyen şahısların silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Aktaş, yaşamını yitirdi.

Adıyaman- Kahta Karayolu Hasancık köyü yakınlarında 4 çocuk babası Barış Aktaş (32), kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğradı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi, jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cinayet olayına karışan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Hasancık, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 çocuk babası adam, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi - Son Dakika


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