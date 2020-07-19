'4. Eş olmamak için' Afganistan'dan kaçan Mahdia Belçika Güzellik Kraliçesi adayı - Son Dakika

'4. Eş olmamak için' Afganistan'dan kaçan Mahdia Belçika Güzellik Kraliçesi adayı

Belçika'da Ocak ayında yapılacak "Miss Belgium 2021 Güzellik Yarışması" adaylarından biri, sıra dışı hayat hikayesine sahip olan 19 yaşındaki Mahdia Karimy.

Belçika'da Ocak ayında yapılacak "Miss Belgium 2021 Güzellik Yarışması" adaylarından biri, sıra dışı hayat hikayesine sahip olan 19 yaşındaki Mahdia Karimy.

Osmanlıspor, Balıkesirspor'u yenmesine rağmen TFF 1. Lig'e veda etti
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 20 yaralı

Sadece 2,5 yıldır Belçika'da oturma izni bulunan Karimy, Afganistan kökenli bir mülteci.

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde yaşayan Mahdia Karimy'nin, İran, Türkiye ve Ege Denizi üzerinden Avrupa'ya uzanan serüveni, 14 yaşındayken, babasının öldürülmesi üzerine başlamış.

Mezar-ı Şerif'te güç ve servet sahibi 50'li yaşlardaki bir erkek, 14 yaşına basan Mahdia'yı 4. eşi olması için babasından istemiş. Ancak babası, buna izin vermemiş.

Mahdia Karimy, sonrasında yaşananları, Nieuwsblad gazetesine, "Bu, ileri görüşlü bir insan olan babamın hayatına mal oldu. Bir süre sonra,korkunç bir şekilde öldürüldü" diye anlattı.

Babasının öldürülmesinden sonra artık güvende olmadıklarını söyleyen annesi, elindeki avucundakini satarak, Mahdia ve kendisinden 7 yaş büyük ağabeyini ülkeden çıkarmaları için, insan kaçakçılarına vermiş.

İnsan kaçakçıları tarafından Afganistan'dan çıkarılan Mahdia ve ağabeyi, 40 - 50 kişilik bir grupla birlikte zaman zaman araç veya katır sırtında, bazen de yürüyerek önce İran'a, oradan da Türkiye'ye ulaşmışlar.

Yolculuk sırasında geceleri kadın ve erkeklerin birbirinden ayrıldığını anlatan Mahdia, ağabeyi yanında olmadığı için, korkudan uyuyamadığını söylüyor.

Bir yıl mülteci kampında kaldı

Türkiye'den, plastik botlarla Ege Denizi'ne açılan Mahdia ve ağabeyi, boğulma tehlikesi de dahil, bir sürü maceranın ardından Yunanistan'a ulaşmayı başarmış. 2016 yılında Belçika'ya gelen 2 kardeş, 1 yıl kadar mülteci kamplarında kalmış.

Belçika makamları, Ghent şehrine taşınan ağabeyinin sığınma başvurusunu onaylamış. Ancak, Mahdia'nın öyküsünü inandırıcı bulmadıkları için, sığınma hakkı vermemiş.

12 Ocak 2001 doğumlu olduğunu söyleyen Mahdia, Belçika'ya geldiğinde 15 yaşında olduğunu, ancak resmi makamların yaptığı testlerde 18 çıktığı için, başvurusunun reddedildiğini söylüyor.

Daha sonra yeniden başvuruda bulunan Mahdia Karimy, bu kez sığınma hakkı elde etmiş. Dil kurslarının ardından orta öğretime başlamış. Şu anda hem çalışıp hem okuyor.

Afganistan'da güzellik yarışması gibi bir seçimin söz konusu olmadığını söyleyen Mahdia, Belçika'daki yarışmanın duyurusunu görünce başvurmak istemiş.

Toplumun sunduğu fırsatlardan yararlanmak istediğini söyleyen Mahdia Karimy, "Güzellik kraliçesi tacını takabilirsem, bu tüm mültecilere örnek olur. Mülteciler, korkulacak insanlar değil" dedi.

Güzellik Yarışması, Afganistan, Belçika, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 13:22 

Son Dakika Dünya '4. Eş olmamak için' Afganistan'dan kaçan Mahdia Belçika Güzellik Kraliçesi adayı - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

19:25 Osmanlıspor, Balıkesirspor'u yenmesine rağmen TFF 1. Lig'e veda etti 19:03 Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın 18:47 Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 20 yaralı 18:18 Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Omar Elabdellaoui: Henüz transfer bitmedi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:27 10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:47 Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 15:11 Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 59'a yükseldi 13:09 Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:55 "Namusuma yan baktın" dedikleri kişiyi tekme tokat dövdüler! O anlar kamerada 11:18 Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Osmanlıspor, Balıkesirspor'u yenmesine rağmen TFF 1. Lig'e veda etti
19:25
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
19:03
Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 20 yaralı
18:47
Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Omar Elabdellaoui: Henüz transfer bitmedi
18:18
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
17:39
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
17:27
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
17:03
Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak
15:47
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
15:32
Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 59'a yükseldi
15:11
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 19:31:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: '4. Eş olmamak için' Afganistan'dan kaçan Mahdia Belçika Güzellik Kraliçesi adayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]